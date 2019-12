L-a imbratisat prin plasa pe Piturca la meciul cu Anderlecht si Miron Cozma l-a batut pe Danut Lupu dupa ce il faultase

Fotbalistul a fost coleg cu Liviu Ciobotariu, Cosmin Olaroiu si Marin Duna la FC National, iar acum este un agent imobiliar de succes.

Vasile Matinca (45 ani) s-a nascut in Bucuresti, a fost crescut de Mecanica Fina si Steaua, a jucat ca atacant si mijlocas central la Dacia Unirea Braila (1991-1994), FC National (1994-1995), Jiul Petrosani (1995-1997), Dunakanyar-Vac FC (1997-2002) si Concordia Chiajna (2002-2003) si a antrenat-o pe Concordia Chiajna (2006-2007), ulterior avand o scoala de fotbal in Bucuresti. El apare intr-una dintre imaginile iconice ale fotbalului romanesc, fiind copilul de mingi care il imbratiseaza pe Victor Piturca prin plasa portii, dupa golul marcat in semifinala Cupei Campionilor Europeni cu Arderlecht. El are meciuri si pentru nationala U21 a Romaniei.

In anii ’90, Matinca era considerat mai talentat decat Adrian Ilie si a fost unul dintre cei mai valorosi jucatori de atac din Liga 1, fiind fotbalistul preferat al lui Miron Cozma, controversatul lider de sindicat din Valea Jiului, care finanta Jiul Petrosani si care a fost considerat vinovat pentru cele doua Mineriade. Desi pentru hunedoreni mai evoluau Fanel Tara, Aristica Cioaba, Tudorel Zamfirescu, Tiberiu Csik, Leo Toader sau Romulus Bealcu, iar antrenor era Lita Dumitru, Matinca era febletea „Luceafarului Huilei”, care il platea regeste si ii facea toate poftele.

Infiintat in 1919, clubul „alb-negru” a reusit promovarea in 1996 cu Matinca in echipa si a fost o forta pe teren propriu in editia urmatoare de campionat, cand deplasarea la Petrosani era considerata una de cosmar, chiar si pentru Steaua, Dinamo sau Rapid. Intr-un meci din august 2016, dupa o intrare mai dura a lui Danut Lupu asupra lui Matinca, Miron Cozma a intrat pe teren si l-a lovit pe mijlocasul dinamovist, pentru ca apoi sa il agreseze si la vestiare, desi Dinamo era atunci cunoscuta ca echipa Ministerului de Interne. „Dupa ce am vazut ca l-a luat miseleste, pe la spate, pe Matinca, m-am dus peste Lupu si l-am luat la bataie. L-am batut si pe teren, si la vestiar. La vestiar, am batut toata echipa lui Dinamo, cu antrenorul Marian Bondrea in frunte”, spunea mai tarziu Cozma.

Dupa ce s-a lasat de fotbal, lasand impresia ca a fost un talent care s-a stins mult prea usor, el cheltuind multi bani pe masini si declarand ca principalul sau hobby erau petrecerile pe manele. "Sunt innebunit dupa muzica orientala si lautareasca. I-am botezat fata lui Jan de la Craiova si ma simt excelent cand la o masa canta el sau Stefan de la Barbulesti. Lumea spune ca am cheltuit banii fara limita. Pentru mine insa cand ma simt bine banii nu mai conteaza. Revelionul '97 l-am facut la Snagov cu Miron Cozma, Leo Toader, Iulian Chirita si Cezar Zamfir. La 12 noaptea am iesit afara si am tras cu pusca. A tras si Cezarica, dar datorita reculului, a cazut din picioare. Am ras de el toata noaptea!", spunea Matinca in urma cu 10 ani.

Ulterior, dupa incheierea carierei de jucator, Matinca a cochetat putin cu antrenoratul in anii 2000 si s-a dedicat afacerilor imobiliare. El are deja peste 15 ani de experienta in domeniul imobiliar si a decis sa pună bazele propriului birou imobiliar in Bucuresti alaturi de un partener de afaceri. In ultimii ani, singura implicare in sport a fostului atacant a fost ca a particpiat la meciuri demonstrative de old boys, facand echipa cu fosti jucatori de la FC National si Poli Iasi.