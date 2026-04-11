Cristiano Bergodi a prefațat duelul cu Universitatea Craiova.

Cristiano Bergodi: ”Presiunea e pe ei, au plătit sume importante!”

Antrenorul ”Șepcilor Roșii” a transmis că pe echipa sa o așteaptă un meci extrem de dificil împotriva oltenilor. Italianul crede că Universitatea Craiova este cea mai bună echipă din campionatul României în momentul de față, însă speră ca U Cluj să reușească o surpriză și să capete avantaj în lupta la titlu.

De altfel, Bergodi a pus presiunea pe umerii formației din Bănie. Antrenorul de la U Cluj a transmis că presiunea este mai mare pe olteni având în vedere sumele plătite pentru transferuri.

”Întâlnim o echipă foarte foarte bună, cred eu cea mai bună din fotbalul românesc, din ceea ce am văzut când am jucat cu ei în sezonul regular. Ne așteaptă un meci foarte greu, dar noi am crescut ca echipă, avem o echipă solidă și ne jucăm șansa de a încerca să câștigăm toate cele trei puncte. Avem, mai mult sau mai puțin, aceleași statistici privind golurile marcate și cele primite și atunci suntem două formații care sper că vom face un meci frumos și pentru fotbalul românesc, și pentru suporterii noștri.

Nu cred că va fi un meci ușor, vom și suferi, sigur, pentru că au jucători de viteză, de tehnică, cu o capacitate bună de a ajunge foarte des în fața porții, pe tranziție. Le place și să controleze jocul, au și procentaj de posesie foarte bun în Superligă. Repet, și pentru noi e un test să vedem dacă se poate lupta pentru un anumit obiectiv, care nu e al nostru. Până când am venit eu, era un alt obiectiv. Acum suntem acolo, iar presiunea nu e pe noi, noi trebuie să facem totul pentru a reuși iar un meci frumos.

Cred că presiunea e pe ei, au plătit sume importante pentru a aduce mulți jucători. În acest an, pot să depășească, sper că nu, performanța pe care am făcut-o eu acolo, pentru că din 1991 nu au câștigat titlul și am ajuns pe locul 2, în 2020, pe vremea pandemiei. Este o echipă bună, au cumpărat mulți jucători, dar noi, prin muncă, prin acest grup unit cu un spirit de echipă, putem face o treabă foarte bună”, a spus Cristiano Bergodi la conferința de presă.