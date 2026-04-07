Pe locul 3 se află Rapid București, cu 31 de puncte, urmată de CFR Cluj (30), FC Argeș (29) și Dinamo București (27).

În etapa a treia, Universitatea Cluj a obținut o victorie importantă în Giulești, 2-1 cu Rapid.

Cristiano Bergodi: „Toate echipele sunt în cursa pentru titlu”

Antrenorul lui U Cluj, Cristiano Bergodi, a vorbit despre lupta pentru campionat și despre șansele echipei sale.

„(n.r - Este U Cluj pregătită să lupte pentru titlu?) Da, lupta pentru titlu… se poate spune că da, pentru că eu consider că toate celelalte echipe sunt în această cursă. Sunt încă 24 de puncte la dispoziție. Noi suntem acolo sus și am obținut un rezultat extraordinar, dar nu cred că suntem singurii în luptă. Sunt multe puncte în joc și toate echipele pot răsturna situația”, a spus Bergodi la sptfm.ro.

Antrenorul spune că nu vrea să pună presiune pe jucători și preferă să abordeze finalul sezonului pas cu pas.

„Eu am fost mereu cu picioarele pe pământ. Nu mă gândesc la ceva extraordinar, pentru că asta ar pune presiune pe jucători. Trebuie să jucăm bine și să luăm meci cu meci”, a mai spus tehnicianul.

Programul lui U Cluj până la finalul sezonului