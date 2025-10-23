VIDEO "Rămâne Chipciu căpitan?" Bergodi, luat prin surprindere după ce a semnat cu U Cluj

Cristiano Bergodi (61 de ani) a fost prezentat oficial la Universitatea Cluj. Italianul a revenit în fotbalul românesc după o pauză de un an și jumătate.

Cristiano BergodiU Cluj
Bergodi, succesorul lui Ioan Ovidiu Sabău, are misiunea de a încheia seria de rezultate modeste a Universității Cluj și de a încerca să se apropie de performanțele din sezonul trecut, când ardelenii au obținut calificarea în cupele europene.

Cristiano Bergodi, instalat la U Cluj: "Probabil jucătorii și-au pierdut curajul"

Italianul a semnat un contract pe două sezoane și va debuta cu un meci la Galați, împotriva celor de la Oțelul (sâmbătă, 16:00). Bergodi a oferit primele impresii la conferința de presă în care a fost prezentat.

"În aceste momente, jucătorii sunt probabil puțin bulversații. Probabil unii au pierdut încrederea, au pierdut curajul și nu mai fac nimic pe teren. E important să existe o empatie între jucători și antrenori. Nu mă refer că înaintea nu era, dar zic ceea ce gândesc eu", a spus Bergodi.

Întrebat dacă Alexandru Chipciu va fi în continuare căpitanul Universității Cluj, Bergodi a părut surprins și a răspuns: "E altcineva care trebuie să devină căpitan? Nu știu. El e căpitanul echipei și nu m-am gândit să nu rămână. Alex e un lider, e căpitanul. De ce trebuie să schimbăm? Mi s-ar părea ciudat să schimbăm".

Bergodi: "Sunt recunoscător fotbalului românesc"

U Cluj a devenit a zecea echipă din România antrenată de Bergodi, care a cucerit și patru trofee până acum.

"Eu sunt recunoscător fotbalului românesc. Am venit în 2005, aici am făcut o carieră pozitivă, care mi-a dat șansa de a mă întoarce în Italia, în 2010, după experiența cu Steaua. România e a doua mea casă și cunosc mulți oameni din fotbalul românesc. Sunt mândru de acest lucru", a mai spus Bergodi.

În ceea ce privește soluțiile lui U Cluj pentru jucătorul U21, Bergodi a spus: "Îi avem pe toți în vizor. Îl cunosc pe Omar El Sawy, l-am avut la Rapid. Chiar dacă nu a jucat mult, am avut discuții multe cu el. Mai sunt și alți jucători U21 buni. E și portarul, e și un fundaș central, e și un mijlocaș, e și Trică. Trebuie să vedem, dar nu cred că jucătorul U21 e o problemă la U Cluj".

Bergodi, antrenor cu 4 trofee în România

Fostul mare jucător al lui Lazio și-a petrecut cea mai mare parte a carierei de antrenor în România. A început la FC Național, în 2005, iar ulterior le-a mai pregătit pe CFR Cluj, Rapid (în trei mandate), Poli Iași, FCSB, ASA Târgu Mureș, FC Voluntari, Universitatea Craiova și Sepsi.

Bergodi a cucerit patru trofee în cariera de antrenor, toate în țara noastră: două Cupe ale României, ambele cu Sepsi (2022 și 2023) și două Supercupe ale României, una cu Rapid (2007) și alta cu Sepsi (2023).

