Becali: "Voi incerca sa-i vand pe Alibec sau Gnohere in vara!" Pe cine vrea sa aduca in locul lor

Gigi Becali pregateste deja mutarile din vara.

Dupa un sezon dezamagitor, Denis Alibec se desparte de FCSB. Gigi Becali l-a anuntat ca e poate sa plece pentru 1,5 milioane de euro, cu 500.000 de euro mai putin decat a costat transferul de la Astra.

Si Gnohere vrea sa plece si ademenit deja cu oferte bune dupa ce a devenit golgheterul ros-albastrilor.

Becali nu a renuntat la Nemec si va incerca sa-l aduca pe slovac liber din vara, dupa ce acesta se va desparti de Dinamo.

"Este clar ca la sfarsitul campionatului voi incerca sa ii vand pe Gnohere sau Alibec. Ii voi da drumul celui pentru care voi primi cea mai buna oferta, dar nu va pot spune acum pe cine as vrea sa aduc in locul unuia dintre ei.

Nemec? El este un atacant care mie imi place si acum, dar nu il pot aduce cu forta la Steaua. Este un atacant puternic si este unul dintre cei mai buni pivoti din Liga 1. Dar din cate am inteles el nu mai vrea sa joace in Romania. Nu stiu sigur, dar cred ca deja si-a gasit ceva in strainatate. Insa vom vedea pana la urma ce vom face si noi. Nu e vorba de salariu la Nemec, deoarece nu trebuie sa ii platesc lui Dinamo nici un ban. Le dadeam bani doar daca ma intelegeam in iarna cu ei si cu Nemec, dar acum nu", a spus Becali, potrivit Fanatik.