Becali a anuntat ca il tine pe viata la Steaua, dar nu i-a oferit inca prelungirea! Titularul al carui viitor este inca incert

Un jucator de baza poate sa plece liber de contract in vara de la FCSB.

Toata Romania vede Romania! Marti, 27 martie, ora 21.30 Romania - Suedia in direct la Pro TV! Toata Romania vede Romania! Sambata, 24 martie la ora 20.00, Israel - Romania in direct la Pro TV!

Gigi Becali a afirmat ca intentioneaza sa-i prelungeasca contractul lui Filipe Teixeira, dar lucrurile nu sunt clare. Nu doar Dica se afla in ultimele luni de contract cu FCSB. Si Teixeira este in aceeasi postura. La finalul sezonului contractul ii va expira, iar portughezul nu a primit inca nicio oferta oficiala de prelungire.

Potrivit publicatiei Fanatik, Becali a anuntat ca fotbalistul portughez nu trebuie sa-si faca griji cu privire la viitorul sau la echipa. In ciuda garantiilor lui Gigi Becali, mijlocasul Filipe Teixeira nu a primit nici pana acum o oferta concreta pentru prelungirea contractului. Astfel, este mai mult ca sigur ca patronul vicecampionilor asteapta sa vada daca echipa sa va castiga titlul de campioana in Liga 1. Apropiatii portughezului cred totusi ca lui Filipe i se va propune prelungirea doar daca ros-albastrii vor cuceri titlul.

"Ca si in cazul lui Nicolae Dica, si la Teixeira situatia e la fel. Teixeira va continua la Steaua si de la vara. Eu sunt om de cuvant, iar cand va spun ceva, atunci asa este. Nu ma intereseaza ca Teixeira are 37 de ani. El este unul dintre cei mai buni mijlocasi ai mei de la echipa si o sa ma bazez pe el si in sezonul urmator", a spus Becali pentru Fanatik.



19 meciuri a jucat Filipe Teixeira pentru FCSB si a marcat de 2 ori in acest campionat.