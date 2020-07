Nici nu a debutat pe banca nationalei ca stie cand pleaca! Radoi l-a anuntat pe Burleanu cand trebuie sa ii caute inlocuitor 

Mirel Radoi (39 ani) este selectionerul nationalei Romaniei de 7 luni, insa nu a apucat sa debuteze din cauza pandemiei de coronavirus.

Desi nici nu a debutat pe banca nationalei, Radoi stie deja cand intentioneaza sa paraseasca functia de selectioner, in cazul in care nationala va juca asa cum si-a dorit el.

Selectionerul l-a anuntat deja pe Razvan Burleanu cand va trebui sa ii caute inlocuitor. Cupa Mondiala din 2022 va fi ultima prezenta a lui Radoi pe banca nationalei, dupa cum a marturisit chiar el.

"Dupa expirarea actualului contract, vreau sa preiau o echipa de club. Am anuntat conducerea FRF ca ultima prezenta va fi la Campionatul Mondial din 2022. Ei trebuie sa inceapa cu ceva timp inainte deja sa caute si sa gandeasca ce urmeaza pentru nationala din acel moment", a spus Mirel Radoi pentru Gazeta Sporturilor.

"Sa te dai la o parte cand crezi ca nu mai poti face bine nu e lasitate!"

Selectionerul nationalei a explicat si ca ar putea pleca mai devreme decat se astepta de la carma nationalei si cazul in care va recurge la asta.

"Nu, a fost o idee pe care vad ca se merge in continuare, dar asa am facut si cand eram antrenor de club. Daca era cazul, o faceam si la tineret si o voi face si la nationala mare. In momentul in care simt ca nu pot sa imi mai aduc contributia, nici eu, nici staff-ul meu la imbunatatirea jocului, la progresul jucatorilor, la imaginea echipei, atunci nu voi ezita, indiferent ca este vorba despre o partida sau zece.

Fiecare gandeste cum vrea. Dar sa te dai la o parte cand crezi ca nu mai poti face bine nu e lasitate. Dimpotriva, sa lasi locul altuia poate fi benefic. De exemplu, ce mi s-a intamplat mie la FCSB. Am plecat cand echipa era pe locul 4, la egalitate cu cei de pe 5, a venit Reghe si a terminat pe 2. Deci nu a fost lasitate, a fost in beneficiul tuturor, al meu, al lui Reghe si al clubului", a spus Radoi.