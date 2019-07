Becali: "Sunt o RUSINE!" Gigi SCHIMBA sistemul pe care l-a lucrat toata vara: "Ia-o tu, da-mi-o mie! Hai inapoi, stanga, dreapta!"

Becali e total nemultumit dupa meciul cu Botosaniul si anunta schimbari majore in echipa.

Nu vrea sa mai investeasca niciun euro in transferuri. Va aduce numai jucatori liberi de contract la FCSB. Patronul ros-albastrilor spune ca i-a ratat in ultimele luni pe Cestor si Burca. Andone n-a scapat de critici. Becali ii va cere sa schimbe din nou sistemul de joc, desi toata vara Andone a pregatit echipa pentru trecerea la 4-3-3.

"Nu mai dau bani, nu mai risc nimic. E posibil sa vina Soiledis, daca-l lasa Botosaniul e bine. Nu stiu exact tot. Ce vrea Domnul! Sa ma lumineze Domnul, sa iau ce trebuie sa iau. Cestor venea gratis... nu e bun Cestor. Mi-a zis Dani Coman ca n-a vazut fundas ca el. Varela era vitezist? Nu era. Colaboratorii nu l-au vrut pe Cestor. Eu am nevoie de unul care sa dea cu capul. M-a sunat Iftime ca mi-l da pe Burca, MM a zis ca nu... De-acum nu ma mai iau dupa nimeni. De-acum nu mai fac decat ce-mi zice mie Domnul. Cine vrea sa lucreze cu mine, lucreaza ca angajat. Si pe Pascanu, daca pot sa-l iau, il iau. Intr-o saptamana rezolv tot. Am zis ca mai las, ca vedem. Il asteptam pe De Nooijer, dar acum nu mai vreau sa iau bani.

Nu mai jucam 4-3-3, nu da nimeni pasa in fata. O pasa verticala nu dam! A zis MM ca le-a spus Bogdan, dar ca nu l-au ascultat jucatorii. Esti Steaua, ba! Paseaza cum paseaza aia ai lui Hagi, ba! Oboseala e oboseala, iar stiinta e altceva! Cand vin de la Hagi, joaca! Vina joaca, a fost cel mai bun de pe teren. Poate peste 6 luni nici Vina n-o sa mai stie fotbal. Sa-l clonam pe Hagi? Sa-l punem pe el peste tot? Cu Salomao n-avea ce sa faca, de aia a jucat fundas. L-a bagat pe Balasa, n-ati vazut ce a facut Balasa? Pasa la adversar din 3 metri.

Sunt o rusine, sunt pe locul 8. Am raspuns la telefon, am spus tot, dar sa ma iertati, nu mai raspund. Nu am dreptul sa vorbesc. Sa ma sunati doar daca intru in grupe sau daca ajung pe locul 1. Va rog sa nu ma mai sunati ca n-o sa raspund", a spus Becali la PRO X.