"Nu era zero, era mult sub nivelul marii!" Coman, DISTRUS de declaratiile lui Becali: cum si-a revenit "perla" FCSB dupa cel mai greu moment al carierei

Florinel Coman a trecut printr-un moment cheie in perioada petrecuta la FCSB.

In urma cu mai bine de un an, Coman a fost "distrus" prin declaratii de patronul FCSB. In acel moment, Coman a apelat la ajutorul unui specialist.

Octavian Grozea, mental-coach, a fost cel care l-a repus pe picioare pe Coman. Si Nedelcu a apelat la ajutorul aceluiasi specialist.

"In mai anul trecut. Stiti de ce atunci? Sa vedeti ce se intamplase cu el in precedentele 2-3 luni la acea vreme. A fost finalul de play-off in care patronul l-a scos din echipa si in 6 etape la rand a prins cateva minute intr-o singura partida. Cand a ajuns la noi, mental, si nu numai, era zero. De fapt, nu zero, era mult sub nivelul marii. Nedelcu la fel!", a declarat Octavian Grozea pentru GazetaSporturilor.