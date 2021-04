Becali o sa ii creasca pretul dupa executia asta! :) 'Perla' Popescu, gol a la Del Piero cu Botosani! Cum a putut sa inscrie 

FCSB si Botosani s-au intalnit in prima etapa din playoff.

Ros-albastrii au intrat condusi la pauza, dupa ce Ashkovski a inscris in urma unei curse de senzatie pornita din propria jumatate de teren. Echipa lui Petrea a inceput in forta repriza secunda, punand in pericol in repetate randuri poarta lui Pap.

Octavian Popescu, revelatia sezonului a fost titular si a rasplatit increderea patronului si a antrenorului cu o executie de senzatie, prin care a restabilit egalitatea. Tanarul jucator a primit la marginea careului si a sutat puternic, invingandu-l pe Pap, care a sters balonul cu manusile.

Astfel, Popescu a ajuns la al doilea gol inscris in sezonul de debut, iar reusita il va incanta cu siguranta pe patronul Becali, care a spus in repetate randuri ca se asteapta sa doboare toate recordurile de transferuri cu 'perla' sa.