Gica Popescu despre rivalitatea dintre el si Gica Hagi: "Nu suportam sa fie cel mai bun. Iar el este cel mai bun din istorie"

Gica Popescu a fost invitatul Geaninei Ilies pentru un interviu din seria "Hai sa fim Super!".

Gica Popescu a vorbit deschis despre rivalitatea din teren dintre el si Gica Hagi, recunoscand ca cel din urma este cel mai bun jucator din istorie al Romaniei. Cu toate ca au fost 'dusmani', in viata de zi cu zi sunt foarte buni prieteni si isi apreciaza valoarea.

"Cu Gica am jucat la Steaua, la echipa nationala 15 ani, la Barcelona, la Galatasaray. Aproape toata cariera noastra a mers in paralel. Am spus de nu stiu cate ori, dar o mai spun. In fiecare 1 ianuarie cand ma trezeam, voiam sa fiu mai bun decat Hagi. Nu suportam sa fie cel mai bun. Iar el este cel mai bun din istorie. Iar eu, faptul ca m-am 'duelat' cu cel mai bun din istorie este o performanta incredibila. Vedeam ca este cel mai inzestrat de la natura, i-a dat Dumnezeu de toate. In afara eram foarte buni prieteni, petreceam vacantele impreuna, eram foarte apropiati.

Cand eram la Barcelona, eram cinci straini, dintre care doi romani. Jucam doar trei, doi pe margine. Mi-aduc aminte de un meci, jucam la Sevilla. M-am accidentat usor inainte. Puteam sa joc. Dar daca nu jucam eu, juca Gica. M-a chemat Cruyff, m-a intrebat cum sunt si i-am zis ca nu pot sa joc. Dar puteam joc, insa Gica avea nevoie sa joace. M-am dat accidentat, dar el stia de moment. L-a scos in minutul 60, a dat gol si se uita in tribuna dupa mine. M-a vazut si mi-a facut semn. E unul dintre momentele pe care nu le uiti niciodata in viata.", a povestit Popescu.

