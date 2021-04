EXCLUSIV | Popescu recunoaste greselile facute de la Viitorul! "Din pacate, am deviat de la identitate! De acum vom reveni la ce am fost"

Viitorul a pierdut playoff-ul in al doilea an consecutiv, iar sefii gruparii isi fac "mea culpa".

Gica Popescu, presedintele Viitorului, a vorbit despre situatia echipei dupa un nou an in care acestia au ratat calificarea in playoff si recunoaste ca vina este impartita, atat intre antrenori, cat si intre conducatori. Acesta a spus ca devierea de la prmovarea tinerilor si stilul de joc a fost principala greseala facuta, insa lucrurile se vor schimba.

"Da, acelasi lucru il asteptam si noi, sa ne indeplinim obiectivul si sa ne calificam in playoff. Din pacate, schimbarea lui Gica dupa 5 ani si aducerea lui Ruben de la Barerra nu a fost inspirata, iar nici Rednic nu a reusit sa faca mare lucru. Locul din clasament reprezinta o situatie de criza, pe care o simtim, o recunoastem. Am facut si greseli, ma bucur insa ca l-am adus pe Catalin Anghel la echipa. Am revenit la ideea initiala a proiectului, aceea de a miza pe tineri.

Atat timp cat au fost alti antrenori la echipa, Gica a evitat sa se duca la antrenamente, pentru a evita controversele. Acum cu venirea lui Anghel, Gica il va ajuta, cei doi lucrand impreuna o perioada lunga. Asta s-a vazut inca de aseara, cand echipa a avut ocazii, am aratat diferit, insa este un blocaj, peste care sper ca vom trece. Este un loc care nu-ti confera o situatie prea linistita, dar la experienta pe care o avem, este greu sa ne speriem de retrogradare. Nu ne gandim la ce va fi la anul, ne gandim sa terminam cu bine acest sezon.

Dupa cum bine stiti, in fiecare an noi ne facem bugetul cu vanzarea jucatorilor. Nu este un lucru nou la noi. Fiecare jucator care a plecat de la echipa a plecat cu consintamantul antrenorului. Rednic a fost intrebat si si-a dat acceptul. Nu puteam sa facem un lucru fara sa vorbim cu el.

De asemenea, toti jucatorii adusi, au fost acceptati de ambii antrenori. Cred ca greseala principala pe care am facut-o a fost ca am deviat de la principiile si identitatea noastra. Cred ca revenirea la identitatea noastra va aduce pe termen lung rezultate. Din punct de vedere al filosofiei, al conceptului tactic. Noi incercand sa-i oferim un confort lui Ruben de la Barerra am deviat de la jucatorii din academie si am mers pe jucatori straini, iar asta a insemnat o greseala. Nu am refuza locul 7, insa in situatia in care suntem acum, nu ne gandim decat la salvare", a spus Gica Popescu la Ora Exacta in Sport.