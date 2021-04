EXCLUSIV | Becali a mai inventat in jucator: "Debelihu s-a impins in Popescu, niciun penalty!" Ce spune despre FCSB - CFR: "Am facut experiment, am rezistat cu copiii"

Gigi Becali nu e suparat dupa ce FCSB a pierdut Supercupa Romaniei la penalty-uri in fata rivalei CFR.

Becali spune ca a facut doar un experiment in meciul jucat la Ploiesti pentru a atrage atentia asupra deciziei FRF de a programa jocul fara sa ceara si parerea FCSB. Patronul ros-albastrilor e sigur ca forma echipei sale nu va avea de suferit in ciuda accidentarilor din lotul lui Toni Petrea. Becali e incantat de pustii trimisi in teren la FCSB in partea a doua a jocului.



"Pentru noi a fost experiment. Nu ca nu ma deranjeaza, e mai mult. A fost pentru mine o revelatie. Am facut experimente, am jucat cu copiii si am rezistat cu CFR", a spus Becali pentru www.sport.ro.

Gigi nu crede ca arbitrajul lui Radu Petrescu ar fi trebuit sa-l nemultumeasca pe Edi Iordanescu. Becali a glumit pe seama numelui lui Debeljuh, despre care spune ca n-a fost faultat in repriza a doua, cand CFR a cerut insistent penalty:

"Debelihu' se duce si intra el in Ovidiu Popescu, n-a fost penalty. Am vazut ca Edi si-a dat seama ca a gresit. Ne spune el sa nu vorbim? Cand dracii ii intuneca mintea lui Istvan Kovacs si nu da penalty ca pune Camora mana pe ea?".