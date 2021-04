"Cand imbraci tricoul echipei nationale n-ai contract". Gica Popescu, declaratii emotionante despre meciurile jucate pentru Romania 

Gica Popescu a fost invitatul Geaninei Ilies pentru un interviu din seria "Hai sa fim Super!".

Intrebat care considera ca este cel mai important meci din cariera sa, Gica Popescu a vorbit cu emotie despre meciurile pe care le-a jucat la echipa nationala si, in mod special, despre cel cu Argentina de la Mondialul din '94.

"Meciul cu Argentina de la Campionatul Mondial, cand am ajuns in sferturi, acela cred ca a fost cel mai important. Bine, si finala Cupei UEFA este o performanta incredibila. Dar atunci cand imbraci tricoul echipei nationale n-ai contract. Ai contract doar cu tricolorul. Atunci e suflet acolo, e pasiune. Echipa nationala e totul istorie. Noi am crescut intr-o anumita educatie cand vine vorba despre echipa nationala. Eu am jucat de 115 ori la echipa nationala si de 115 am ascultat imnul cu nod in gat. Tricoul echipei nationale mi s-a lipit din prima zi de suflet si acolo a ramas.", a declarat sportivul.

