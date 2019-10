Becali, MESAJ CLAR pentru Vintila: "Scoate-l pe Popica 7 meciuri! Da-i afara pe Tanase si Coman!" Patronul FCSB, reactie DURA dupa iesirea nervoasa a lui Adi Popa

Gigi Becali il lasa pe Bogdan Vintila sa taie si sa spanzure la FCSB.

Gigi Becali a vorbit despre conflictul are a izbucnit intre Adi Popa si Bogdan Vintila la finalul partidei Chindia - FCSB din weekendul trecut.

Patronul FCSB a spus ca nu e suparat pe jucator pentru declaratiile sale si i-a transmis lui Vintila sa-si faca treaba, fara sa tina cont de relatiile pe care le are el cu jucatorii sai.

Becali l-a mustrat pe Adi Popa pentru kilogramele in plus si a spus ca nu va contesta in niciun fel o eventuala decizie a antrenorului de a-l tine pe banca pe mijlocas din aceasta cauza.

Patronul a marturisit ca-i ofera libertate totala antrenorului, care, spune el, are dreptul sa-i tina pe banca si pe preferatii sai, Coman si Tanase, daca asa considera.

"Am vorbit cu Adi Popa, i-am spus ca nu sunt suparat pe declaratiile lui. Esti jucator consacrat, ai o varsta, am castigat trofee impreuna. Am avut o conventie cu el: joaca cine e in forma. Daca faci o cursa si iti tragi sufletul, inseamna ca ai kilograme in plus. Nu-mi spune ca nu ai, ca ai! Ai 3-4 kilograme in plus. Nu te cantaresc, te cantaresc din priviri. Nu sunt zic ca nu e jucator de calitate, ne-a castigat meciul cu Chindia: centrare direct pe cap pentru Gnohere, e mai mult de jumatate de gol. Nu sunt suparat pe el.

Scoate-l pe Popica 7 meciuri, nu ma intereseaza. Tine-l pe banca, nu ma intereseaza. Fa-ti meseria, eu am relatia mea cu jucatorii, sunt copiii mei, dar tu ca antrenor, fa-ti meseria! Da-l afara pe Tanase, pe Coman. Da-i afara daca nu se antreneaza bine! Tu esti antrenor, tu ai meseria ta", a declarat Gigi Becali la PRO X.

Adi Popa a rabufnit dupa meciul cu Chindia

FCSB a invins-o cu 2-1 pe Chindia Targoviste pe stadionul Ilie Oana din Ploiesti.

Adi Popa a intrat pe teren in repriza a doua si l-a inlocuit pe Morutan. In minutul 56, Adi Popa a trimis o centrare perfecta in careul celor de la Chindia si Gnohere a trimis mingea in poarta.

La finalul partidei Adi Popa l-a luat la tinta pe Bogdan Vintila. Mijlocasul s-a declarat nemultumit de statutul pe care il are la echipa in ciuda pregatirii foarte bune de care da dovada:

"Nu e o situatie prea placuta, este foarte frustrant sa stiu ca sunt al cincilea, al saselea, al saptelea sau al nu stiu catelea pe postul meu, dar nu ramane decat sa ma pregatesc, sa-mi vad de treaba, sa intru bine si sa ajut echipa cum pot eu.

Va dati seama ca e foarte greu sa te motivezi cand stii ca te-ai antrenat bine si sa lustruiesti banca etapa de etapa, dat asta e situatia, ma adaptez, incerc sa raman acelasi, sa ma pregatesc cat mai bine, sa ma feresc de accidentari si sa dau un randament cat mai bun pentru mine in primul rand, si daca voi face bine, ci siguranta voi ajuta si echipa, ca si astazi.

Cum sa-mi convina postura asta? Dar imi asum, e decizia mea, imi asum decizia luata. Nu m-am asteptat la asta, dar nu am ce sa mai fac acum. Pana la vara trebuie sa raman serios, sa ma feresc de accidentari si, cat intru pe teren, 5-10-15 minute, sa o fac cat mai bine, sa arat ca sunt un jucator bun si sa demonstrez ca, atunci cand sunt tinut pe banca, e nemeritat. Atat imi ramane de facut", a spus Adi Popa.