Cum a reactionat Tudor cand a primit BMW de 100.000 euro de la Becali: "E OZN, ce sa fac cu asta?" Patronul FCSB ii face si casa in Pipera

Alexandru Tudor a devenit angajatul nr.1 al lui Gigi Becali la FCSB.

Gigi Becali e convins ca FCSB poate ajunge sa se dueleze cu marile forte europene dupa venirea lui Alexandru Tudor in club. Fostul arbitru a devenit angajatul principal al patronului FCSB, care i-a facut cadou un BMW X6 de 100.000 de euro lui Tudor, dar si teren pentru o casa in Pipera.



Tudor, cand a vazut X6-le primit de la Becali: Ce sa fac cu asta? E OZN!

"Da, tata, i-am facut cadou. Tudor este numarul 1 in tot clubul meu. Nu e nici MM, nici Vintila, nici nimeni. Pe Tudor il consider ca un fel de frate. I-am dat o masina si mi-a zis: 'Ce sa fac eu cu asta? E un OZN!'. Nu stia sa umble cu ea. Lui Tudor i-am dat masina, i-am dat si teren si o sa faca casa langa mine. Daca am 10 ca Tudor langa mine, bat si Real, si Barcelona, si City", a spus Becali la PROX.

Becali a mai anuntat ca Alexandru Tudor supervizeaza constructia unei biserici in cantonamentul FCSB de la Berceni, iar aceasta va fi gata in 2 luni.