Becali il face PRAF pe Dica: "Cioinac are dreptate, nu meritam pe locul 1!" Mesaj pentru antrenor: "Unde ai vazut tu, ba, baiatule?"

Gigi Becali e suparat foc pe Dica dupa victoria cu CSM Poli Iasi, scor 1-0.

Jocul prestat de FCSB il supara in continuare pe Gigi Becali. Dica a fost din nou criticat pentru modul in care ii antreneaza pe jucatorii transferati pe multe milioane de euro, dar si pe o declaratie data. "Daca era 3-0 la pauza nu se supara nimeni", a spus Dica in replica pentru o declaratie data de Cioinac.

Becali e de acord cu jucatorul celor de la Iasi.

"Nici nu ma mai gandesc la rezultat. Sunt asa de amarat ca nu ma gandesc. Cand ai o echipa ca asta si te domina Iasul.

Rezultatul n-a schimbat echipa, asta e Steaua dominata in 10 oameni de Iasi. Nu mai conteaza rezultatul si ca ai trecut pe primul loc. Nu ai cum sa ai sperante cu jocul asta. Am jucatori valorosi, asa i-am luat. Am dat 3 milioane pe Coman, 2 pe Nedelcu, cei mai buni. Si il vad pe Coman ca da pasa la adversar cand scapa 4 contra 2, era sa luam si gol.

Eu nu stiu ce se intampla. Eu nu pot sa fiu bucuros ca e FCSB pe locul 1. Are dreptate Cioinac, ce meritam locul 1? Ia jocul CFR-ului cu Iasi, care i-a distrus si ia jocul nostru. Ia vedeti ce a facut Dica? Cica daca era 3-0 nu se supara nimeni. Nu era ba baiatule. Am avut un corner si era sa dam gol. Dar asta nu se pune. Unde a vazut el 3-0 nu stiu, nu am vazut. Nu poti sa ramai cu echipa asta pe locul 1, n-ai cum. Craiova nu e Iasi, chiar daca nu e in forma.", a spus Becali la Digi.