Stoican, FURIOS pe arbitru dupa infrangerea cu FCSB: "Nu-mi mai gasesc cuvintele! Jucam de la egal la egal cu oricine!"

FCSB 1-0 CSM Poli Iasi / Flavius Stoican a fost la un pas sa scoata echipa de teren.

Antrenorul celor de la Iasi e nemultumit de faza deschiderii de scor, cand considera ca arbitrul Comanescu a acordat lovitura libera pentru FCSB prea usor.

"Sunt bucuros pentru ca acesti jucatori au ajuns la un nivel la care nici ei nu credeau. Jucam fotbal, punem probleme, avem ocazii. Jucam de la egal la egal cu oricine. Asta e concluzia dupa acest joc. Nu suntem cu nimic mai prejos decat celelalte echipe din playoff. Ei au inceput mai bine, dar apoi am echilibrat si am avut situatii de a marca. A fost echilibrat pana cand am jucat in inferioritate, dar si atunci am putut intoarce rezultatul.

Probabil asa a vazut arbitrul, fault, noi de la margine nu am observat asta. Nu mai comentez ca apoi ramane declaratia mea. Scot in evidenta doar faptul ca acesti jucatori au ajuns la un nivel foarte mare.

Eliminarea lui Cioinac ne-a costat, dar in tensiunea jocului faci greseli. E important sa fii atent, nu are rost sa protestezi, si eu ma corectez, incerc sa fiu atent. S-a mai intamplat, a gresit ca a luat al doilea galben. A aplaudat? Nu imi mai gasesc cuvintele. Prea cu mare usurinta. Suntem o echipa mai mica decat FCSB, dar fotbal jucam de la egal la egal cu ei. Muncim la antrenamente, ne gandim la trasee, sa jucam un fotbal placut si apoi se intampla asta.

Le-am spus jucatorilor cand i-am chemat ca indiferent daca jucam in 10 oameni trebuie sa jucam pana la final pentru ca putem reusi. Si am reusit sa punem presiune pe ei.

Nu am vrut sa scot echipa, am vrut sa-i motivez. Arbitrul m-a avertizat si mi-a zis sa nu incerc ceva", a spus Stoican.