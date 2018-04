Budescu le cere fanilor sa-l sprijine pe Alibec: "E un moment greu, are nevoie de ajutorul nostru!" 

FCSB 1-0 CSM Poli Iasi / Budescu e fericit pentru reusita cu care a dus-o pe FCSB pe primul loc.

Mijlocasul nu a vrut sa comenteze atacurile celor de la Iasi si le-a cerut fanilor sa fie alaturi de Alibec, huiduit pe National Arena.

"Ma asteptam la un meci greu, este bine ca am castigat. Am facut o prima repriza buna cu multe ocazii. Am reusit sa marcam in repriza a doua, totul e bine.



In playoff ma inteleg bine cu bara, este bine ca am marcat, dar nu conteaza cine da gol ci punctele obtinute.

Nu comentez arbitrajul, sunt altii care o sa judece fazele.

E parerea lui Cioinac, nu vreau sa intru in polemici. Denis trece prin momente grele, trebuie sa-l ajutam cu totii, sa-l intelegem. Cu siguranta o sa-si revina, are timp sa demonstreze ca e fotbalist.

O sa fie lupta stransa cu Craiova, campionatul se duce pana in ultima etapa, sunt echipe bune in playoff si o sa fie final echilibrat", a spus Budescu.