"Daca era 3-0 in minutul 30, nu se supara nimeni!" Raspuns ACID al lui Dica pentru Cioinac! Ce a spus despre jocul lui Alibec si meciul cu Craiova

Steaua 1-0 CSM Poli Iasi / Nicolae Dica a fost nemultumit de ratarile echipei sale.

Antrenorul Stelei, Nicolae Dica, s-a declarat multumit de victoria care o duce pe Steaua pe primul loc in Liga 1, avand avantaj la golaveraj fata de CFR Cluj.

"Am inceput foarte bine jocul, 30 de minute ne-am 3-4 ocazii, din pacate nu am reusit sa le fructificam. Apoi le-am permis celor de la Iasi sa-si creeze ocazii pe contraatac, lucrul cel mai important e ca am reusit sa castigam. In a doua repriza.



M-a deranjat ca cei de la Iasi au ramas in 10 oameni si nu am reusit sa marcam golul 2, trebuia sa punem o presiune mai mare. Putem spune ca e o presiune mare, ne dorim sa castigam campionatul. Cei de la Iasi n-au avut presiune, au jucat relaxati si pentru o suma foarte mare de bani.



Alibec a avut o evolutie foarte buna, a avut ocazii si din pacate nu a reusit sa marcheze. Eu am avut un schimb simplu cu Flavius, m-a deranjat ceva. Nu comentez arbitrajul, nu am facut-o niciodata. Nu cred ca a luat vreo decizie care sa strice jocul.



Nu vreau sa-i raspund lui Cioinac, daca pana in minutul 30 era 3-0, nu deranja pe nimeni. Cu Craiova trebuie sa facem un joc mult mai bun, Craiova e o echipa foarte buna. Trebuie sa dam mult mai mult" a spus Nicolae Dica la Digi Sport.