FCSB a risipit punctele în derby-ul de pe Arena Națională, în care a condus cu 2-0 până după minutul 80, însă a „reușit“ să facă doar un egal, 2-2, după dubla lui Koljic (83, 90+2).

Nu atât rezultatul l-a deranjat pe patronul roș-albaștrilor, ci faptul că, la FCSB, sunt niște jucători de bază care, deocamdată, traversează o formă slabă. În analiza sa de după derby, făcută la Prima Sport, Gigi Becali i-a pus la zid pe cei doi jucători care l-au dezamăgit în partida de aseară.

„Olaru n-a contat! A pierdut toate duelurile. Dacă pierzi toate duelurile, nu poți să joci. E mai bine să joace în repriza a doua, ca să-și revină. A pierdut toate duelurile, a mai pierdut și o minge pe acolo... ați văzut că mijlocul terenului nu era al nostru. Olaru nu a contat nici in apărare, nici în atac. D-aia a fost schimbat. Apoi, George Popescu (n.r. – Tavi Popescu). Singura problemă e că nu-și mai revine, pierde toate mingile“, a spus finanțatorul roș-albaștrilor.

Olaru, de nerecunoscut după accidentare

Revenind la problema Olaru, care e într-o criză prelungită de formă, după accidentarea suferită în ianuarie, Becali a lăsat de înțeles că încă speră că mijlocașul de 27 de ani își va reveni.

„Olaru trebuie să-și revină pentru că e jucătorul nostru principal. În Europa e greu fără Olaru dacă vrem să facem ceva. Olaru trebuie să-și revină neapărat!“, a explicat Becali.

În sezonul trecut, înainte de accidentarea sa din luna ianuarie, în chiar primul amical al anului, Olaru a fost cel mai bun fotbalist al FCSB-ului. În acel moment, el avea 31 de meciuri, 15 goluri și 7 pase de gol.

În actuala campanie, mijlocașul de 27 de ani a reușit o singură pasă de gol, în cele 451 de minute în care a fost pe teren.

