Cea mai dură reacție după derby: "Rapid? Slabi! FCSB? Proști!"

Cea mai dură reacție după derby: Rapid? Slabi! FCSB? Proști!
FCSB a remizat contra lui Rapid, scor 2-2, după ce campioana a condus cu 2-0 cu 10 minute înainte de expirarea timpului regulamentar.

Marius BaciuRapidFCSBSiyabonga Ngezana
FCSB părea că se îndreaptă către o victorie în derby. Campioana a condus cu 2-0 după golurile lui Mihai Lixandru (7') și Daniel Bîrligea (61'), însă Rapid a dat semne de viață în ultimul sfert de oră și a reușit să înscrie de două ori prin Elvir Koljic.

Marius Baciu: "Rapid? Slabi! FCSB? Proști! Ngezana a greșit la ambele goluri"

Marius Baciu (50 de ani), fostul fundaș de la Steaua și Lille, a avut un discurs dur după meci în care a evidențiat naivitatea jucătorilor campioanei și erorile majore ale lui Siyabonga Ngezana la cele două goluri marcate de Elvir Koljic.

"Rapid? Slabi! FCSB? Proști! Sincer... deci n-am văzut să fie atât de naivi. Inclusiv la primul gol e dat atât de ușor Ngezana. Cred că s-a lovit la cap când s-a dat în bară la faza aia (n.r - când Ngezana a fost aproape de a înscrie pentru 3-0).

La golul de 1-2 e dat atât de ușor la o parte. El nici nu a văzut mingea! Și golul ăsta i l-aș pune în cârcă tot lui Ngezana. N-ai voie să te dea atât de ușor. Koljic a făcut exact ce trebuia să facă. Aici e o prostie a FCSB-ului. Fault al lui Koljic? Nu există!

Iar la golul 2 nu ai voie! Putea să degajeze. FCSB și-a bătut joc de meciul ăsta care era la îndemână. Iar de Rapid nu știu ce să zic... bulan, prostia lui Ngezana!", a spus Marius Baciu, la Prima Sport.

Ngezana, dat ușor la o parte de Koljic la golul de 1-2

  • Koljic rapid fcsb 1
Ngezana pierde mingea în fața lui Borza la golul de 2-2

  • Ngezana rapid fcsb 1
VIDEO Costel Gâlcă a refuzat să scandeze împotriva Stelei după Rapid - FCSB 2-2

