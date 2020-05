Becali i-a dat afara pe usa din dos, iar acum ar putea sa il coste titlul! Deciziile patronului de la FCSB care il vor scoate din minti pe Vintila! Cum pot rata ros-albastrii un nou titlu

Liga 1 se va relua luna viitoare.

Liga 1 se va relua cel mai probabil pe data de 12 iunie, iar echipele au inceput antrenamentele. La FCSB, accidentarea lui Valentin Cretu i-a dat planurile peste cap lui Bogdan Vintila si ar putea sa o coste scumpe pe vicecampioana Romaniei. Pe tot parcursul acestui sezon, ros-albastrii au avut cele mai multe solutii pe postul de fundas dreapta, insa dupa ce Cretu s-a accidentat, Vintila va fi nevoit sa improvizeze pe acest post.

Valentin Cretu nu va mai putea juca in acest sezon, iar in ultimele opt etape, Bogdan Vintila va trebui sa apeleze la o solutie de urgenta. La acesta lucru s-a ajuns din cauza lui Gigi Becali, care i-a indepartat din lot pe Cristi Manea, Claudiu Belu, Alexandru Stan, dar si Mihai Roman, toti jucatori care evoluau pe postul de fundas dreapta. Primul care a fost indepartat a fost Belu, care a intrat rapid pe lista neagra a lui Becali dupa ce a venit de la Astra. Mihai Roman nu l-a convins nici el pe patron si a fost trimis inapoi la Botosani inca din septembrie 2019, iar Cristi Manea a prins doar 3 luni la ros-albastri, perioada in care a jucat in putine meciuri.

Solutia la care va trebui sa apeleze Bogdan Vintila este Ovidiu Popescu care va fi cel mai probabil reprofilat pentru postul de fundas dreapta. O alta solutie ar fi si Oaida, care a jucat in mai multe posturi in acest sezon, toate la mijlocul terenului. In meciul cu CFR Cluj a jucat chiar fundas stanga.

Cum ar putea arata FCSB dupa reluarea Ligii 1

Vlad - Ovidiu Popescu, Miron, Cristea, Pantaru - Olaru, Nedelcu, Oaida - Man, Tanase, Coman