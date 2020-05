"Exista o ura impotriva mea!" Gigi Becali se teme ca FCSB ar putea pierde titlul din nou! La ce metoda pot apela rivelele ros-albastrilor si ce aliat are FCSB

Gigi Becali se teme de aliante intre echipe in momentul cand se va relua Liga 1.

Patronul celor de la FCSB, Gigi Becali, acuza o conspiratie impotriva echipei sale. Acesta este de parere ca anumite echipe vor trage cu CFR pe final de campionat, daca nu vor mai avea pentru ce sa lupte. Becali spune ca singura echipa care ar putea sa ii fie aliata FCSB-ului in lupta pentru titlu este FC Botosani.

"Nu mai exista aranjamente. Exista antipaii si simpatii, dar acestea sunt numai impotriva mea. Nu se asociaza impotriva mea, dar cand nu mai au nimic de castigat si este in joc persoana mea, fac in asa fel incat sa fie impotriva mea.

Din cauza invidiei si a rautatii. Fara bani. Nu exista intelegeri, doar ura impotriva lui Becali. Daca va fi Iftime la mijloc, va fi cu mine. El tine cu mine. Omanul a castigat bani multi cu mine, mai are niste procente la unii jucatori. Daca joaca CFR, in ultima etapa, cu o echipa care nu mai are nimic de castigat. Stii ce face antrenorul. Se duce in vestiar si le da de inteles sa nu se bage, pentru ca ei nu sunt cu Becali si o lasa mai moale. Asa se intampla", a declarat Gigi Becali, la Digi.