Brighton oferă 30 de milioane de euro și 10% dintr-un viitor transfer

Brighton&Hove Albion a făcut o ofertă pentru cumpărarea lui Said El Mala, noua senzație din Bundesliga, oferind 30 de milioane de euro plus 10% dintr-un viitor transfer. Clubul german va lua hotărârea în privința transferului în următoarele două luni, după ce va reuși să se salveze matematic de la retrgradarea în 2.Bundesliga. Extrema lui Koln a strâns 34 de prezențe, 13 goluri și 4 pase decisive în toate competițiile din acest sezon. În acest moment, "Țapii" ocupă locul al 12-lea în campionat, cu șase puncte mai mult decât FC St. Pauli, echipa aflată pe primul loc retrogradabil.

Deși mai este monitorizat de Bayern Munchen, Manchester United, Liverpool, Chelsea și Manchester City, El Mala este înclinat să accepte oferta lui Brighton, unde consideră că se poate dezvolta din punct de vedere sportiv. "Pescărușii" i-au lansat în fotbalul mare, în ultimii ani, pe Alexis Mac Allister (Liverpool), Robert Sanchez (Chelsea), Dan Burn (Newcastle United), Yves Bissouma (Tottenham), Moises Caicedo (Chelsea), Marc Cucurella (Chelsea), Pervis Estupinan (AC Milan), Joao Pedro (Chelsea) și Leandro Trossard (Arsenal).

Said El Mala este coleg de echipă cu fratele său

Said El Mala (19 ani / 187 cm) este născut la Krefeld (landul Renania de Nord-Westfalia), din tată de origine libaneză și mamă germană, și s-a format la juniorii cluburilor Linner SV, KFC Uerdingen 05, Borussia Monchengladbach, TSV Meerbusch și Viktoria Koln. La nivel de seniori a jucat pentru Viktoria Koln (2024) și FC Koln (2024-prezent).

În palmares are semifinala Euro U19 (2025), Mittelrheinpokal (2025), Fritz Walter Medal U19 (argint / 2025), 3.Liga Newcomer of the Season (2024-2025), titlul de golgheter al Euro U19 (2025) și includerea în Euro U19 Championship Team of the Tournament (2025).

Poate juca ca extremă stânga, extremă dreapta și mijlocaș ofensiv și este cotat la 40 de milioane de euro. Are selecții pentru reprezenzativele U18, U19 și U21, iar Julian Nagelsmann l-a convocat pentru prima dată la naționala de seniori, pentru meciurile cu Luxemburg și Slovacia, debutând în prima partidă, înainte să fie retrimis la echipa de tineret. Fratele său, Malek El Mala (20 de ani / 194 cm) joacă tot la FC Koln pe poziția de atacant central.

Foto - Getty Images