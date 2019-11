Becali, fericit ca a scapat de STEAUA! De ce se bucura, de fapt, Gigi dupa scandalul cu Armata

Gigi Becali a pierdut brandul 'Steaua' in urma unei decizii definitive a instantei supreme.

"Becali a scapat de presiune!", spune Ilie Dumitrescu, un apropiat de-al lui Gigi. Fostul superjucator din 'generatia de aur' crede ca indepartarea fanilor de echipa l-a ajutat pe Becali sa-si impuna controlul total asupra deciziilor din club.

"Gigi a scapat de presiunea fanilor. Scindarea fanilor cu Steaua din Liga 4 si tot ce inseamna FCSB l-au scapat pe Gigi de presiune. Era presiune! In oglinda, ar fi cam ceea ce se intampla si la Dinamo cand nu sunt rezultate. Gigi a scapat de chestia asta. E vorba de echipa lui si a investit intr-un moment in care nimeni n-o facea. Si acum e cam singurul care e pe plus si care investeste.

Eu mi-am spus pozitia foarte clar. In momentul de fata, Clubul Sportiv al Armatei Steaua e obligat sa faca performanta. E o presiune fantastica. Steaua ar trebui sa ajunga in Liga 1, sa ajunga in cupele europene. La un moment dat, trebuie sa faca pasul catre un privat. D-asta spun ca e o presiune fantastica", a spus Dumitrescu la emisiunea Prietenii lui Ovidiu de pe gsp.ro.