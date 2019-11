GAFA IREALA la Primaria Bucuresti! L-au transferat pe Cornel Dinu la Steaua! Ce scrie in ordinul de acordare a titlului de 'cetatean de onoare'

Primarul Capitalei l-a facut stelist pe Cornel Dinu

Gabriela Firea vrea sa-i acorde titlul de ceteatean de onoare lui Cornel Dinu, potrivit unui proiect aflat pe ordinea de zi a Consiliului General. Doar ca Firea a incurcat cele doua mari cluburi rivale.

"Corneliu Constantin Dinu (n. 2 august 1948, Targoviste), cunoscut sub numele de Cornel Dinu, este un fost jucator si antrenor de fotbal roman. A fost antrenor principal la Steaua Bucuresti, apoi a antrenat CS Targoviste, ASA Targu Mures, Otelul Galati, U Cluj si FC Olt si a fost selectioner al echipei nationale de fotbal a Romaniei in campania de calificare la Campionatul Mondial de Fotbal din 1994, drept pentru care a fost si decorat cu Ordinul Meritul Sportiv clasa a III-a", se mentioneaza in referatul semnat de Gabriela Firea.