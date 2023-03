Înalta Curte de Casație și Justiție a amânat pentru data de 16 martie pronunțarea unui verdict în procesul dintre FCSB și Steaua.

Practic, reprezentanții vicecampioanei au făcut recurs la decizia luată de Curtea de Apel în iunie 2021, potrivit căreia palmaresul Stelei din perioada 1947-1998 aparține Clubului Sportiv al Armatei Steaua, iar Asociația non-profit AFC Steaua are drept de proprietate asupra palmaresului din perioada 1998-2003.

Becali este convins că deciziile luate în cazurile rivalelor Rapid, Poli Timișoara și Universitatea Craiova îi pot aduce câștig de cauză și FCSB-ului!

Gigi Becali: ”Nu m-au lăsat să-mi fac treaba”

„Sută la sută o să câștigăm palmaresul! Sunt decizii în acest sens în cazul celor de la Rapid, Timișoara, Craiova. N-ai cum să judeci altfel! Când câștigi palmaresul, câștigi și marca notorie. V-am spus că atunci când o să avem palmaresul o să avem și marca notorie.

Legat de stadion sper că vom reveni pe Ghencea. Ciolacu și-a făcut treaba, a dat o lege și trebuie să pună normele de aplicare. Ei (n.r. - CSA Steaua) au trecut peste detalii.

Eu am băgat 30 de milioane de euro și am salvat echipa! Nu m-au lăsat să-mi fac treaba. Numai șicane. Am jucat pe coclauri, pe la Pitești și Buzău”, a spus Gigi Becali.

FCSB nu e Steaua! Ce a decis Curtea de Apel în iunie 2021

Acum doi ani, Curtea de Apel din București a luat o decizie importantă în scandalul dintre FCSB și Steaua București. Practic, a reconfirmat faptul că CSA are drept de proprietate asupra palmaresului din perioada 1947-1998.

În plus, a reconfirmat decizia luată de Înalta Curte de Casație și Justiție în 2014, potrivit căreia Clubul Sportiv al Armatei nu a înstrăinat niciodată palmaresul Secției de Fotbal către alte entități, iar AFC Steaua a preluat clubul în 1998 fără ca palmaresul să fie transferat.

Practic, prin intermediul asociației mai sus menționate, echipa de fotbal și-a continuat activitatea și este doar titulara palmaresului până în anul 2003, când clubul a trecut la Gigi Becali.

S-a constatat, de asemenea, și faptul că FCSB nu a preluat, la momentul înființării (2003), nici măcar palmaresul deținut de AFC Steaua, ci doar dreptul de participare în primul eșalon.

