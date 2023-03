Dezvăluirea făcută de un fost coleg al antrenorului pregătit să o preia pe FCSB: „Mi-a lăsat această impresie!”

SPORT.RO a aflat că cipriotul despre care vorbește Gigi Becali este Elias Charalambous, care a jucat între 2012 și 2013 la FC Vaslui.

Fostul stelist Ionuț Rada, care a fost coleg cu Elias Charalambous la Karlsruhe, i-a făcut o radiografie tehnicianului care a mai pregătit trei echipe în cariera sa.

Rada: „Un tip super ok, jovial!”

„Am jucat împreună la Karlsruhe! Un tip super ok, jovial. Mi-a lăsat atunci o impresie foarte bună. E un om dedicat, foarte muncitor. Concluzia este că ne-am înțeles super bine. Ne-am mai conversat apoi un an după ce am plecat din Germania, am mai vorbit prin mesaje”, a spus Ionuț Rada, pentru Prosport.

Charalambous a debutat în cariera de antrenor ca, în 2017, ca asistent la AEK Larnaca, iar doi ani mai târziu a preluat funcția de „principal” la același club. Ulterior le-a mai pregătit pe Ethnikos (2020/2021) și Doxa Katokopias (2021/2022).

Ca jucător, Elias Charalambous a fost om de bază în naționala Ciprului (64 de selecții între 2002 și 2017), a mai evoluat pentru PAOK Salonic și Karlsruher SC, și a devenit antrenor imediat după ce s-a retras din cariera de jucător, în 2017.