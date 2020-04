"Ar fi bine ca FCSB sa ajute clubul Dinamo!" Un fost dinamovist asteapta ajutor de la marii rivali

Situatia disperata in care se afla clubul Dinamo ii face pe jucatori sa accepte ajutorul oricui.

Cristi Pulhac, fostul jucator de la Dinamo, vede situatia de la club destul de critica si stie ca trebuie luate masuri urgente.

Acesta asteapta ajutor chiar si de la marii rivali de la FCSB si trece peste orgoliul de dinamovist. "Pe FCSB nu o ajuta sa investeasca milioane de euro si sa joace cu Chindia. Ar fi mai bine sa ajute clubul Dinamo si sa joace un derby, sa creasca valoarea fotbalului romanesc.", a declarat Pulhac la PRO X.

Fostul dinamovist nu crede in vanzarea clubului la suporteri si asteapta sa se gaseasca un investitor cu bani pentru a depasi criza: "Daca clubul nu s-a vandut la oameni potenti financiar, e greu ca suporterii sa preia actiunile. Nu e de condamnat nimeni daca nu mai are bani sa sustina clubul."

Pulhac stie ca intreaga situatie neplacuta creata de coronavirus va avea efecte asupra fotbalului si se asteapta ca jucatorii sa isi intre mai greu in ritmul competitiei: "E greu cu revenirea fotbalului, in general iti trebuie o perioada lunga pentru a reveni in forma. Daca ai stat doua luni pe bara, ai nevoie cam de acelasi interval de timp pentru a reveni in forma."

Cristi Pulhac a evoluat pentru Dinamo timp de noua sezoane si a inscris patru goluri, fiind foarte iubit de suporterii din "Stefan cel Mare".