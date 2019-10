Becali, dat de gol de antrenor: "Pana acum nu a facut asta!" Cum s-a schimbat viata lui Vintila de cand a venit la FCSB: "Gasesti fani in cele mai frumoase locuri: la biserici, la manastiri!"

Gigi Becali a promis ca va face o vizita in cantonamentul echipei inaintea meciului cu Hermannstadt, insa a fost dat de gol de Vintila.

Patronul FCSB a declarat in direct la ProX ca va merge in cantonamentul FCSB si va mari contractele a patru jucatori, dar pana acum nu a aparut in baza de pregatire de la Berceni.

Vintila a receptionat insa mesajul si l-a transmis mai departe jucatorilor. Bogdan Vintila a recunoscut si ca viata i s-a schimbat de cand a devenit antrenorul FCSB si a inceput sa fie recunoscut de suporteri.

"Pana acum, patronul nu a ajuns la echipa. In primul rand, ajuta jucatorii. Daca dai 100% pentru echipa, ai posibilitatea sa primesti o marire de salariu. Mi-am dat seama ca FCSB este o echipa foarte iubita in Romania si gasesti suporteri in cele mai frumoase locuri. Pe la manastiri, pe la biserici, prin satucuri din astea mici. Te misca atasamentul lor fata de echipa", a declarat Bogdan Vintila in cadrul unei conferinte de presa.