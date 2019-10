Planic pleaca GRATIS de la FCSB! "Sanatate si ce o vrea Dumnezeu" Sarbul, deranjat de atitudinea lui Becali

Gigi Becali a anuntat ca-i prelungeste contractul lui Planic daca sarbul nu are alte pretentii financiare.

Bogdan Planic e pregatit sa plece de la FCSB. Impresarul fundasului s-a aratat deranjat de ultima declaratie a lui Gigi Becali, care a anuntat ca e de acord sa-i prelungeasca contractul lui Planic, insa fara alte pretentii.

Zvonko Milojkovic a anuntat ca fundasul va pleca gratis de la FCSB in vara.

"Nici nu exista vreo oferta de prelungire in momentul asta. Am citit si eu declaratia lui Gigi, dar e singurul semn ca si-ar dori sa negociem un nou contract, vreo propunere clara nu ne-a facut nimeni! Am vazut ca Becali a spus si ca exclude sa-i achite lui Planic vreo suma ca bonus la semnatura, 'Daca cere bani, sanatate!'. Atunci, spun si eu la fel, 'Sanatate si cum o vrea Dumnezeu'", a spus Zvonko Milojkovic potrivit GSP.

"Poate are FCSB vreo solutie secreta"

Impresarul lui Planic nu s-a oprit aici si le-a transmis un avertisment subtil celor de la FCSB, care nu ar trebui sa se grabeasca sa scape de sarb, mai ales ca el va putea pleca liber de contract in vara, deci fara vreun beneficiu pentru FCSB.

"Am citit in presa din Romania interpretatea ca Planic se plange ca nu i-a fost oferita prelungirea contractului. Am inceput sa rad cand am citit. Cum sa se planga? Planic va putea semna cu oricine peste doua luni, iar la vara se poate transfera gratis oriunde! E un statut rau asta? De ce s-ar plange?

Becali spune ca nu accepta ca Planic sa ceara un bonus la semnarea prelungirii, dar daca pleaca liber, nu va trebui sa aduca alt fundas pentru care va fi nevoit sa plateasca? Sau poate are FCSB vreo solutie secreta, un fundas la fel de bun ca Planic, liber de contrat", a continuat impresarul.

Becali: "Daca Planic vine cu pretentii, du-te, tata!"

Gigi Becali, a anuntat in direct la Ora Exacta in Sport, ca va prelungi contractele a 5 jucatori, printre care si Bogdan Planic. Totusi patronul FCSB a spus ca acesta din urma nu trebuie sa vina cu alte pretentii, altfel e liber sa plece.

"Merg la echipa si am asa... Planic, prelungire. Vlad, Soiledis, Pantiru si inca un jucator cu salariu mic le maresc contractele. Planic, daca vrea. Daca vine cu pretentii, cu suma la semnatura, du-te, tata! Pantiru are 6.000 de euro, ii fac 10.000 de euro. Nu e dreptate, ca el trage echipa dupa el mai tare decat Popa", a declarat Gigi Becali, marti, la PRO X.