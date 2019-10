Acum doi ani bateau Dinamo in Liga 1 si o faceau pe FCSB sa tremure, azi anunta ca se RETRAG din campionat! Anunt de ultima ora: cutremur in club

Sunt departe de asteptarile pe care le-au avut la inceputul sezonului si anunta ca vor iesi din campionat!

Daco-Getica s-a retras din B, anunta Fanatik! Patronul Ilie Ciuclea a anuntat deja Federatia de hotararea pe care a luat-o. Rezultatele modeste l-au facut pe Ciuclea sa opreasca investitiile pentru a limita costurile.

"Experimentul nostru nu a reusit. Din pacate, copiii pe care i-am promovat nu s-au ridicat la asteptarile noastre. Rezultatele de pe teren ne-au facut sa iesim din competitie", a spus Ciuclea pentru Fanatik.

"Voi continua sa finantez clubul. Nu se pune problema sa renunt. Copiii pe care i-am promovat in liga a 2-a vor continua la club, vor juca la grupele lor de varsta. Ce vom face pe viitor, daca vom avea o prima echipa, inc anu stiu. Poate ca la anul ne vom inscrie din nou unde ni se va permite, probbil in liga a 4-a. Depinde daca acesti copii vor intelege ce vrem de la ei si vor ajunge la nivelul pe care ni-l dorim", a mai explicat Ciuclea.

Daco Getica e pe 19 in B, cu 6 puncte si golaveraj 8-33. Fosta Juventus a retrogradat in liga secunda in 2018, dupa un singur sezon in Liga 1.



Cel mai important rezultat reusit de Juventus in Liga 1 a fost victoria contra lui Dinamo, de pe 30 martie 2018, in play-out-ul campionatului. Juve Colentina a fost la un pas s-o incurce si pe FCSB, dar Calintaru a ratat incredibil de la 11 metri intr-un meci terminat 1-2.

Conform informatiilor www.sport.ro, antrenorul Marius Baciu are sanse mari sa ajunga la Turris Turnu Magurele, de unde tocmai a plecat Florin Bratu.