Motivul pentru care Manea nu joaca la FCSB: "I-am zis sa se antreneze!" Vintila ii recomanda lui Contra un alt jucator: "Sa-l ia pe el daca are nevoie de fundas dreapta!"

FCSB se pregateste de partida contra lui Hermannstadt, meci ce se va disputa sambata, ora 20:30,

FCSB se afla in continuare in play-out, insa Vintila isi permite sa tina pe banca un jucator de nationala. Antrenorul FCSB a lamurit situatia lui Manea, jucator prezentat drept cel mai important transfer al verii dar care nu prinde minute.

Vintila spune ca Manea nu are ritm de joc si nu poate rezista 90 de minute pe teren. Tehnicianul FCSB ii recomanda selectionerului Cosmin Contra sa il convoace pe Cretu daca are nevoie de un fundas dreapta.

"Cu Adi Popa vorbesc in fiecare zi. L-am sfatuit sa fie mai atent la declaratii ca nu-i fac bine. Normal, toata lumea isi doreste sa joace mai mult. Nu am zis ca Manea nu e 100% pregatit fizic. Am zis ca nu are ritm de joc si nu poate duce 90 de minute. E diferit. I-am zis sa se antreneze. Eu nu ma gandesc la echipa nationala, eu ma gandesc la treaba mea. Daca vrea sa ia un jucator de la mine, sa-l ia pe Cretu pe postul de fundas dreapta", a declarat Bogdan Vintila in cadrul unei conferinte de presa.