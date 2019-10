ULTIMA ORA! Un jucator de la FCSB a intrat in vizorul unei echipe din Liga 1! Becali a spus ca nu il da, dar clubul vrea cu orice pret sa il ia! Anuntul momentului

Un jucator de la FCSB a intrat in vizorul unei echipe din Liga 1.

Jucatorul celor de la FCSB, Marko Momcilovic este accidentat de mai bine de un si se pare ca sansele sa revina curand pe teren sunt destul de mici. Gigi Becali, patronul ros-albastrilor, a declarat ca nu se gandeste sa il dea pe Momcilovic la alta echipa, iar in vara cand ii va expira contractul, isi vor strange mana, dar pana in acel moment, va ramane la FCSB.

Valeriu Iftime, patronul celor de la FC Botosani, a declarat ca intotdeauna l-a vrut pe Momcilovic la Botosani, iar dupa ce acesta se va desparti de FCSB, il asteapta sa vina in lotul moldovenilor

Valeriu Iftime: "Pe mine m-a interesat mereu Momcilovic!"



Patronul celor de la Botosani, Valeriu Iftime, a spus ca Momcilovic mereu a fost in vizorul sau pentru a-l lua la Botosani, insa totul depinde de ceea ce hotaraste Gigi Becali.

"Pe mine m-a interesat mereu Momcilovic si recunosc ca m-ar interesa si acum. Ramane de vazut daca Gigi Becali se hotaraste definitiv sa nu ii mai prelungeasca contractul, dar si daca jucatorul si-a revenit complet dupa problemele grave de sanatate pe care le-a avut in acest an. Dar, daca nu este ok din punct de vedere medical, atunci ce sa facem cu el? Insa este clar ca Momcilovic este un jucator cu experienta. iar mie imi place de el. Gigi a tot spus in ultimii ani si de alti jucatori ca vor pleca, dar unii au ramas", a spus Iftime pentru Prosport.

Gigi Becali: "In vara ii expira contractul, ne strangem mana!"



Gigi Becali a declarat ca in vara anului viitor ii va expira contractul lui Momcilovic, iar patronul ros-albastrilor a spus ca va renunta la acesta.

"Nu am ce sa-i fac lui Momcilovic. In vara ii expira contracul, ne strangem mana, ii multumim pentru ca a fost un baiat extradordinar. Asta e, nu poti sa te pui cu sanatatea. Nu am ce sa fac. Avem cel mai bun fundas stanga din Romania din toate timpurile, Pantiru", a spus Gigi Becali, la Pro X.