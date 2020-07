Becali, anunt-soc despre viitorul lui Vintila! Mai pleaca sau nu? Ce a spus patronul FCSB la iesirea de la stadion

Becali nu exclude posibilitatea de a continua cu Vintila antrenor pana la finalul sezonului.

Desi la intrarea la meci patronul FCSB a spus ca Toni Petrea, fostul secund al lui Reghecampf, va prelua postul lui Vintila, la plecarea de la stadion Becali n-a mai fost la fel de convins. Vintila ramane sigur pe banca la jocul cu Craiova, din campionat.

"Nu a fost ultimul meci, o sa mai fie si cu Craiova. Ramane pe banca, normal. E posibil sa ramana pana la finalul sezonului. Oricum e in staff. Ori secund, ori principal, el va fi acolo!", a spus Becali.

Vintila n-a vrut nici el sa vorbeasca despre despartire dupa ce a calificat FCSB in finala Cupei. Vintila a fost enigmatic si in privinta rolului pe care ar urma sa-l aiba in cadrul clubului: "Pana va intra cineva sa anunte in vestiar, pana cand voi fi anuntat oficial, atunci da, voi spune cu siguranta, voi vedea ce voi face. Trebuie sa-mi vad de echipa, s-o pregatesc, pana la venirea unui nou antrenor. Cand va fi ceva oficial, n-o sa fie nicio problema. Pana atunci, nu pot sa vorbesc pe supozitii. Momentan, sunt inca principal la echipa. Imi face placere sa lucrez la FCSB, nu vreau sa se speculeze pe ceva ce inca nu e sigur. Cand voi fi intrebat, voi spune ce voi face!"