Anunt de ultima ora al lui Vintila dupa saptamana in care Becali i-a facut VANT! Situatie HALUCINANTA pe banca FCSB: "Eu sunt antrenorul aici pana apare altcineva in vestiar!"

Continua haosul pe banca FCSB!

Becali nu exclude ca Bogdan Vintila sa ramana pana la finalul sezonului, in cazul in care Toni Petrea si Neubert nu mai ajung la echipa. Vintila e linistit, indiferent care va fi decizia patronului. Vintila refuza sa spuna daca va continua in club in cazul in care Becali ii va oferi un alt post in afara celui de antrenor principal. "Intrebati-ma cat mai aveti timp" - a glumit Vintila la interviuri, in momentul in care i s-a cerut parerea despre transferul lui Man in Anglia.

Ce a spus Vintila despre....

...primul 11 si despre meciul de la Craiova din campionat: "Ma bucur pentru suporterii nostri, stiu ca au suferit sezonul asta si ma bucur ca azi sunt fericiti. Pe Vlad si Morutan i-am menajat pentru meciul cu Craiova. Nu vreau sa comentez declaratiile patronului meu, asa e normal. Finala e o finala, e deschisa oricarui rezultat, va fi un singur meci. Noi, prin valoarea noastra, sper sa reusim s-o castigam. Vom juca la victorie si meciul cu Craiova din campionat, ca de obicei. Nu pot sa va spun nimic de primul 11, mai sunt cateva zile si o sa vedem pe cine folosim. Craiova joaca fotbal, va fi un meci deschis oricarui rezultat. Ne dorim sa reusim sa castigam, trebuie sa ne apropiem de cei din fruntea clasamentului. Ne dorim sa terminam campionatul cu capul sus.Intrebati-ma acum cat mai puteti de echipa! (zambeste)"



...transferul lui Man la Norwich: "Ne bucuram cand pleaca orice jucator pe o suma de bani. Dennis isi face treaba, mai are mult de muncit si de aratat. E baiat bun, isi vede de treaba, sper sa se concretizeze transferul, asta ar arata ca se munceste bine aici"

...plecarea de la FCSB: "Pana va intra cineva sa anunte in vestiar, pana cand voi fi anuntat oficial, atunci da, voi spune cu siguranta, voi vedea ce voi face. Trebuie sa-mi vad de echipa, s-o pregatesc, pana la venirea unui nou antrenor. Cand va fi ceva oficial, n-o sa fie nicio problema. Pana atunci, nu pot sa vorbesc pe supozitii. Momentan, sunt inca principal la echipa. Imi face placere sa lucrez la FCSB, nu vreau sa se speculeze pe ceva ce inca nu e sigur. Cand voi fi intrebat, voi spune ce voi face!"