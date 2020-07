Un gol pentru istorie! Ce record INCREDIBIL a stabilit Adi Petre cu reusita din startul returului dintre FCSB si Dinamo!

Dupa ce a castigat meciul tur cu 3-0, FCSB a deschis rapid scorul si in retur.

Adi Petre a fost marcatorul celui de-al patrulea gol din semifinala dintre FCSB - Dinamo. Fotbalistul in varsta de 22 de ani a inscris in minutul 2 al meciului, mai exact in secunda 81.

Faza golului a pornit de la Dennis Man, care i-a pasat lui Darius Olaru. Acesta din urma a dus mingea pana in careu, de unde i-a oferit pasa de gol lui Adi Petre, care a fost nevoit doar sa impinga usor balonul in poarta lui Straton.

Reusita lui Petre a stabilit un nou record. Acesta este cel mai rapid gol inscris vreodata in duelurile directe dintre FCSB si Dinamo.

Imediat dupa gol, Adi Petre a gesticulat ca prin aceasta lovitura s-a eliberat de tot stresul acumulat in ultima perioada.