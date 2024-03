Oaidă a fost titular atât în meciul tur, câștigat de Rapid cu 2-1, cât și în returul disputat sâmbătă pe Arena Națională în care giuleștenii s-au impus categoric, 4-0.

Răzvan Oaidă, după Rapid - FCSB 4-0: "Nu mă așteptam la acest scor. Suntem într-o perioadă extraordinară"

Mijlocașul de la Rapid a spus că echipei sale îi priesc derby-urile cu FCSB și a recunoscut că nu se aștepta la o diferență atât de mare. Răzvan Oaidă a avut o reacție savuroasă când a auzit de prima de 70.000 de euro anunțată de Dan Șucu pentru victoria din derby.

"A fost bucurie foarte mare. Ne bucură enorm această victorie. A fost un derby frumos atât în teren, cât și în tribune. Ne bucurăm foarte mult. A fost o seară excepțională. Sunt 3 puncte foarte importante. Aveam nevoie de această victorie și mă bucură cu atât mai mult pe plan personal. Sperăm să o ținem la fel.

Sincer, nu mă așteptam la acest scor, dar se pare că am avut o zi foarte bună. Ne priesc aceste derby-uri și e foarte bine pentru noi. Mai avem 10 meciuri, nu e ca și cum am terminat campionatul. Am câștigat un meci foarte important.

(n.r - despre prima anunțată de Dan Șucu) Da? Ce tare! Să dea Dumnezeu să îi luăm toți bani.

Nu știu ce se întâmplă diferit la Rapid. Consider că suntem într-o perioadă extraordinară, avem consistență în joc, avem consistență în joc, am devenit maturi și asta e foarte important în jocul nostru. Vor veni meciuri foarte grele, mai sunt 10 meciuri foarte importante cu echipe foarte bune și va fi foarte greu. Titlul se joacă în continuare, e un drum lung.

Giuleștiul este casa noastră. Știm cu toții ce atmosferă este în Giulești. Ne bucurăm că ne simțim bine atât în Giulești, cât și pe Arena Națională. Cred că ar fi ceva extraordinar să se joace în ultima etapă cu titlul pe masă, dar rămâne de văzut ce rezultate vor fi", a spus Răzvan Oaidă, la zona mixtă, după Rapid - FCSB 4-0.

Clasament play-off după înjumătățire

1. FCSB - 32p

2. Rapid - 28p*

3. CFR Cluj - 27p*

4. Universitatea Craiova - 23p**

5. Farul Constanța - 22p*

6. Sepsi OSK - 22p*

* - echipele au beneficiat de înjumătățire

** - Universitatea Craiova mai are un meci de jucat, cu FC U Craiova. Va intra cu 24 de puncte dacă face egal sau 25 de puncte dacă învinge.