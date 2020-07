A fost UITAT pe banca tot sezonul dar nu are ganduri de PLECARE! Reactia lui Serban dupa infrangerea cu FCSB

Dinamo a pierdut cu FCSB in dubla-mansa si a pierdut calificarea in finala Cupei Romaniei.

'Cainii' sunt out din Cupa Romaniei, iar singurul obiectiv ramas este sa se lupte sa se salveze de la retrogradare.

Ionut Serban, mijlocasul care a pus multe probleme 'cainilor' cu clauza speciala din contract prin care Vasile Siman pastreza un milion de euro in cazul in care este vandut a vorbit despre viitorul sau si a anuntat ca vrea sa ramana la club.

"Ne-a tinut destul de mult inapoi pauza de o saptamana. Suporterii ar fi schimbat cu totul meciul, ne-am dorit sa castigam, dar golul primit in primele minute ne-a facut sa o luam de la capat.

Cred ca am dat tot ce am putut si daca o tinem tot asa vom avea si rezultate bune.

Contractul meu se termina in august, la sfarsitul sezonului, sunt deschis la orice, imi doresc sa raman la Dinamo, dar am deja 25 de ani si imi doresc sa si joc.

Eu ma pregatesc, sunt sigur ca se va rezolva totul vara asta. Vreau sa raman in continuare la Dinamo, asta e dorinta mea, sunt de 7 ani aici.

Sunt sigur ca in urmatoarele etape, incepand cu prima, cea cu Iasi, vor veni si rezultatele si vom avea mai multa liniste", a spus Ionut Serban la finalul meciului.

Meciul cu FCSB este al doilea in care a jucat in acest sezon, a mai fost introdus de Mihalcea in infrangerea cu Viitorul.