"Dinamo a ajuns sa fie fericita ca a scapat ieftin cu FCSB!" Mihai Mironica dupa derby: "In poarta FCSB putea sa stea si ginerele lui Becali"

Returul semifinalei FCSB - Dinamo a debutat cu o polemica atat de fireasca pentru ambiguitatea faimoasa a regulamentelor FRF care ne-a adus chiar la o judecata la TAS cu titlul de campioana pe masa.

Acum nimeni nu a inteles prea bine cum era cu suspendarea lui Andrei Vlad pentru prima sau a doua mansa a semifinalei.



Nicio problema pentru FCSB, a intrat in poarta un debutant de 18 ani care a fost deranjat minim de o echipa cu nume mare si jucatori mici. La cat de palida, de stravezie a fost Dinamo si in acest meci, in poarta putea intra si Vintila, caruia oricum i se cauta un nou loc in club, sau chiar ginerele lui Becali, prezent tot mai des la stadion in ultima vreme.

Dinamo a ajuns sa fie incurcata de un meci cu FCSB, pe care de-abia asteapta sa-l traverseze, de care de-abia asteapta sa scape pentru a se concentra pe marile infruntari cu vreo Chindie, cu vreun Hermannstadt, rivalele traditionale din istoria lui Dinamo. Tot auzim, de exemplu, ironii la adresa lui Fabbrini, dar s-a vazut in aceasta partida cum arata Dinamo fara italian, ca o echipa clar de liga a doua. Valentin Lazar e o umbra a fotbalistului care a fost, Neicutescu la fel, iar ceilalti sunt doar la numar in frunte cu “Ricci” Grigore, jucator ale carui mari calitati sunt ca poate plange cum nici actori consacrati nu reusesc si ca este din “pepiniera proprie”, penibila expresie.

Iar la cum a jucat Dinamo in defensiva in aceste doua manse, zici ca a fost o Steluta de Buzau sau Clinceni, un satelit din asta de trebuie sa stea cuminte cand FCSB ataca. Ca si in tur, FCSB a intrat prin faimoasa defensiva dinamovista ca prin branza de Pipera de a ajuns si Olaru sa para un jucator vijelios desi el e un mijlocas de serpuiri si nu de sprinturi memorabile. In sfarsit, Adrian Petre a marcat si el impotriva cuiva, ostentativ ne-a aratat dupa gol ca a dat jos de pe el necazurile si ca s-a dezlantuit, dar patronul l-a ironizat si asa. Becali pare a fi hotarat sa scape oricum de un jucator platit cu 17.000 de euro net pe luna, dar care joaca de 1.700.

Inteleg ca ar fi venit niste domni cu 15 milioane de euro dupa un baiat care a jucat in aceasta partida, dar, la cum a aratat meciul, le ajungeau banii pentru toti cei 25-27 de jucatori care au intrat, pentru diverse activitati economice care se gasesc pe acolo, prin “Anglea”. La cum a jucat Dennis Man si in aceasta partida, Becali cred ca poate obtine 15 milioane de euro doar daca le ofera el initial englezilor vreo 8 milioane. De 15 milioane, trebuie sa faci niste lucruri prin cupele europene, pe la nationala, sa ajungi prin grupe ale unor competitii majore, dar Man nu izbuteste mare lucru nici macar cu aceasta imitatie de Dinamo cumparata parca dintr-o dugheana de fake-uri de prin Dragonul Rosu.

Dupa ce si-a luat un 4-0 de la FCSB, Mihalcea a inceput sa numere cati jucatori tineri a avut pe teren. Ce sunt alibiurile astea jalnice, cum sa te ascunzi dupa niste copii cand tu nu ai contat, ai fost un fel de Sanatatea Cluj, de Avantul Barsana? Adancimea Gropii in care s-a prabusit echipa cainilor se regaseste in seninatatea discursului unui antrenor care poate crede ca este la conducerea lui Dinamo Slobozia sau ceva de genu’.

Din pacate pentru FCSB, meciurile cu Dinamo nu sunt in fiecare zi. Urmeaza o partida cu o echipa adevarata, Craiova, din asta de nu a batut deloc trupa lui Becali de cand s-a reluat fotbalul. Sa vedem daca la Craiova oltenii vor mai fi hipnotizati de acest brand, FCSB/Steaua, care pe zi ce trece devine o forma fara fond.