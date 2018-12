Teja insista pentru "Noul Neubert", un preparator fizic italian care a dus Mediasul pe loc de play-off

Noul antrenor al FCSB-ului ar insista pentru aducerea in noul sau staff a unui celebru preparator fizic italian, care foloseste metode si aparatura de la NASA.

Multi oameni de fotbal au pus rezultatele foarte bune ale echipei Gaz Metan Medias din acest sezon si forma fizica de invidiat a fotbalistilor si pe seama colaborarii clubului de pe Tarnava Mare cu preparatorul fizic italian Riccardo Proietti. Acesta a fost prezentat oficial in cadrul unei conferinte de presa, pe 20 iunie 2018, cand a semnat un contract pe un an de zile, de presedintele Ioan Marginean si de antrenorul principal Mihai Teja, cel care a insistat pentru aducerea sa. Italianul a realizat planul de antrenamente pentru acumularea fizica din vara, iar jucatorii clubului mediesean au impresionat prin vigoarea fizica aratata in timpul meciurilor din Liga 1.

Pe 9 noiembrie 2018, colaborarea dintre Gaz Metan si Proietti s-a terminat, dupa ce italianul a dat curs unei oferte mai avantajoase din punct de vedere financiar primita de la nationala Israelului, unde ocupa functia de "Fitness and Science Consultant". Cu un salariu de aproximativ 10.000 de euro pe luna in Israel, italianul probabil ca ar accepta o remuneratie de aproximativ 15.000 de euro pe luna pentru a lucra exclusiv cu clubul lui Gigi Becali. Riccardo Proietti (49 ani) are 20 de ani de experienta in munca de preparator fizic si a mai lucrat in cariera sa la echipe importante, precum Bayern Munchen (sub comanda lui Ottmar Hitzfeld), Udinese, Al-Jazeera, Empoli, Pescara sau Grasshopper Zurich.

"A stat mult in Emiratele Arabe Unite si Qatar. Il stiu de la Coverciano si am tot tinut legatura. Am vrut sa-l aduc de mult, dar nu puteam pentru ca avea contract mare. I-am zis ca voi prelua o echipa din Liga 1 din Romania si, mai mult in gluma, mai in serios, i-am propus sa lucreze la noi. A acceptat si mi-a zis ca isi doreste sa lucreze cu mine. Are oferta de la nationala Israelului, la care s-a si dus, in perioada asta e acolo. El lucreaza mult pe forta functionala. Are niste metode mai aparte si mijloacele de testare sunt de asemenea, speciale. Daca fotbalistul e prea obosit spre exemplu, il oprim din antrenament. Are un aparat cu un soft preluat de la NASA, care ii spune cat si cum trebuie sa se antreneze un jucator. Va fi greu sa il pastram", spunea Teja, in urma cu cateva luni, dupa ce metodele italianului il transformasera pe acesta in preparatorul fizic la moda in fotbalul romanesc.

Actualul preparator fizic, recomandat de Meme si Reghe si acuzat pentru desele accidentari ale jucatorilor



In acest moment, preparator fizic al FCSB-ului este Marian Lupu, care a fost adus in locul italianului Matteo Spatafora, care s-a aflat in staff, in perioada iunie - decembrie 2016. Lupu a revenit la FCSB, dupa zece ani si zece luni, deoarece mai fost preparatorul fizic al echipei, intre 2002 si 2006, dupa care s-a ocupat de pregatirea nationalelor de seniori si tineret ale Romaniei.

Desi jucatorii nu s-au plans de o pregatire fizica defectuoasa in timpul partidelor, actualul preparator fizic al "ros-albastrilor" a fost acuzat pentru problemele musculare grave si recidivele dese (contracturi, intinderi, rupturi musculare), care au scos din lot, pentru perioade medii si lungi de timp, jucatori importanti. Surse din anturajul echipei au acuzat, in repetate randuri, duritatea antrenamentelor fizice comandate de acesta, dar si perioada scurta de recuperare dintre sedintele de pregatire sau dintre meciurile oficiale.

Fost preparator al tenismenei Irinei Begu, Lupu a mai fost de doua ori in carti pentru a reveni la clubul lui Gigi Becali. In vara lui 2015, Mirel Radoi i-a cerut permisiunea selectionerului Anghel Iordanescu sa colaboreze la FCSB cu preparatorul fizic al echipei nationale, care a declinat insa oferta, preferand la momentul respectiv sa il pastreze sub contract exclusiv cu echipa nationala, care se pregatea pentru Euro 2016. A doua oara cand Lupu a fost curtat de "ros-albastri" a fost chiar in vara lui 2016, dupa turneul final din Franta, dupa plecarea lui Thomas Neubert in Bulgaria.

Preparatorul fizic Marian Lupu a fost adus la echipa, in ianuarie 2017, la sugestia lui Mihai Stoica, pe vremea in care antrenorul echipei era Laurentiu Reghecampf, dupa plecarea lui Neubert si concedierea lui Spatafora. Germanul s-a despartit de FCSB in vara lui 2016, pentru a semna un contract cu bulgarii de la TSKA Sofia. FCSB l-a acuzat pe preparatorul german ca a reziliat unilateral contractul si l-au reclamat pe acesta la Camera Nationala pentru Solutionarea Litigiilor, cerandu-i 300.000 de euro despagubiri, iar cazul a ajuns acum la TAS.

Lupu a fost vazut drept o solutie potrivita pentru inlocuirea unui alt preparator fizic recomandat de directorul sportiv Mihai Stoica, italianul Matteo Spatafora, ale carui metode au fost criticate si au fost considerare inferioare celor ale lui Neubert. "Mi-au spus Meme si cu Reghe ca Lupu asta e mai priceput decat Spatafora si e mai bun chiar si decat Neubert. Asta spun ei", declara, in urma cu aproape doi ani de zile, Gigi Becali.