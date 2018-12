Teja aduce "Armata" la FCSB: adio telefoane, injuraturi, cluburi si tigari! 5 exemple de reguli impuse de noul antrenor

Mihai Teja va fi prezentat astazi la FCSB. Conferinta de presa incepe la ora 13:00.

Mihai Teja vrea disciplina la FCSB. Noul antrenor, care va fi prezentat astazi, vine cu un set de reguli stricte la care jucatorii vor fi obligati sa se alinieze.

Accesul la telefoanele mobile va fi limitat, fiecare injuratura in timpul meciurilor sau antrenamentelor vor fi taxate, iar fotbalistilor nu li se va mai permite sa stea in oras dupa miezul noptii cu doua zile inainte de meciuri

Gazeta Sporturilor da astazi cateva exemple de reguli pe care Teja le-a impus jucatorilor in perioada in care a fost antrenor la Dinamo, in 2015.

• Interzicerea folosirii telefonului mobil la masa, in vestiar si la antrenament. In ziua meciului, telefonul se inchide la ora 14:00. Amenda poate sa ajunga pana la 300 de lei.

• Amenda de 500 de lei pentru intarzierea la antrenamente. Aceeasi amenda pentru fumatul in incinta cantonamentului.

• Folosirea vocabularului obscen pe teren, in afara terenului sau intre jucatori - prima abatere 1000 de lei, a doua abatere 2000 de lei sau excluderea din lot.

• Injurii sau comentarii la adresa deciziilor stafului tehnic - prima abatere 2000 de lei, a doua abatere 4000 de lei, a treia abatere excluderea din lot.

• Refuzul prelunarii banderolei de capitan la jocurile oficiale sau amicale (asa cum a facut recent Florin Tanase) - amenda 1500 de lei.