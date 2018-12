Oferta incredibila a lui Becali! Pe ce jucator este gata sa plateasca o avere! "Oricum, e dorit si de o echipa din China"

Gigi Becali a pornit campania de achizitii din aceasta iarna.

Gigi Becali l-a numit pe Mihai Teja antrenor in locul lui Nicolae Dica, iar acum este gata sa faca schimbari si in lotul FCSB-ului. Patronul ros-albastrilor a confirmat patru dintre mutari: Boubacar Fofana, Antoni Ivanov, Iulian si Andrei Cristea.

Becali isi doreste foarte mult un alt jucator ce evolueaza la Gaz Metan Medias. Este vorba de Carlos Fortes, atacantul de 24 de ani pe care Gigi Becali l-a dorit inca din vara, fapt dezvaluit de impresarul jucatorului.

"In vara, Gigi Becali a propus o suma in crestere pentru Fortes, dar am amanat discutiile pentru la iarna. A propus 500.000 de euro, apoi un milion de euro si in final 1.200.000 de euro, cu achitarea in mai 2019. Ramane de vazut cum se va concretiza acum negocierea. Oricum, Fortes mai este vizat si de o echipa din China", a spus Arcadie Zaporojanu pentru Digi Sport.

Transferul se poate realiza si datorita numirii lui Mihai Teja pe banca ros-albastrilor, fostul antrenor de la Gaz Metan. Gigi Becali nu se opreste aici si vrea sa mai cumpere jucatori de la Medias: Darius Olaru (mijlocas, 20 de ani), Antoni Ivanov (mijlocas, 23 de ani), Ely Ernesto Lopes Fernandes (mijlocas stanga, 28 de ani).