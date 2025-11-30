Roș-albaștrii au înregistrat trei puncte importante la Ovidiu în lupta pentru play-off. Cu 24 de puncte în 18 etape, campioana e la două lungimi în clipa de față de ultima poziție din play-off (Farul, 26p).



Siyabonga Ngezana (28 de ani), titular incontestabil pe postul de fundaș central la FCSB, a fost rezervă pe tot parcursul partidei la Constanța. Daniel Graovac și Mihai Lixandru au evoluat în centrul apărării campioanei României.



Gigi Becali a dezvăluit de ce nu a evoluat Ngezana cu Farul



Gigi Becali a spus, după meci, că fundașul sud-african a invocat o stare de oboseală, motiv pentru care a preferat să nu joace în această partidă.



”A spus că e obosit! Da, normal! Dar acum nu mă mai deranjează, că am câștigat meciul. Bravo lui!”, a spus Gigi Becali, la Digi Sport.



Ngezana a evoluat în 27 de partide pentru cei de la FCSB până acum, în toate competițiile, reușind să bifeze un assist.



FCSB, pe locul nouă în Superligă



Adrian Șut și David Miculescu au punctat pentru FCSB, în timp ce Ionuț Larie a făcut-o pentru Farul. Toate cele trei goluri s-au înscris în prima parte a meciului.



După victoria cu Farul, FCSB a urcat pe locul 9 în clasament cu 24 de puncte. Șase victorii, șase rezultate de egalitate și șase înfrângeri a bifat trupa lui Elias Charalambous până acum.

