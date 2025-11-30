CLASAMENT Pe ce loc a urcat FCSB în Superliga României după victoria cu Farul

Pe ce loc a urcat FCSB în Superliga României după victoria cu Farul Superliga
FCSB a învins-o cu 2-1 pe Farul Constanța la Ovidiu.

FCSBSuperligaFarul Constanta
Roș-albaștrii s-au deplasat în Dobrogea pentru confruntarea cu echipa pregătită de Ianis Zicu în etapa cu numărul 18 din sezonul regulat al Superligii României.

La capătul celor 90 de minute, campioana a înregistrat toate cele trei puncte, după ce Adrian Șut și David Miculescu au punctat pentru FCSB, în timp ce Ionuț Larie a făcut-o pentru Farul.

Pe ce loc a urcat FCSB în Superliga României după victoria cu Farul

După victoria cu Farul, FCSB a urcat pe locul 9 în clasament cu 24 de puncte. Șase victorii, șase rezultate de egalitate și șase înfrângeri a bifat trupa lui Elias Charalambous până acum.

Pentru FCSB urmează meciul cu UTA de miercuri, 3 decembrie, de la ora 21:00, din cupa României. Ulterior, roș-albaștrii revin în Superliga cu derbiul cu Dinamo de sâmbătă (20:30).

De cealaltă parte, Farul o întâlnește pe Dinamo în cupă (miercuri, 18:30) și pe Metaloglobus București la Clinceni duminică (17:30), în runda #19.

Gestul făcut de președintele polonez Karol Nawrocki din cauza vizitei lui Viktor Orbán la Moscova
Gestul făcut de președintele polonez Karol Nawrocki din cauza vizitei lui Viktor Orb&aacute;n la Moscova
Nici PSG, nici OM, lider SURPRIZĂ în Ligue 1! Roșu direct și goluri multe în Olympique Lyon - Nantes, ACUM pe VOYO
Nici PSG, nici OM, lider SURPRIZĂ în Ligue 1! Roșu direct și goluri multe în Olympique Lyon - Nantes, ACUM pe VOYO
Elias Charalambous, veste bună după victoria de la Ovidiu: "Asta am simțit astăzi!"
Elias Charalambous, veste bună după victoria de la Ovidiu: ”Asta am simțit astăzi!”
Nici PSG, nici OM, lider SURPRIZĂ în Ligue 1! Roșu direct și goluri multe în Olympique Lyon - Nantes, ACUM pe VOYO
Nici PSG, nici OM, lider SURPRIZĂ în Ligue 1! Roșu direct și goluri multe în Olympique Lyon - Nantes, ACUM pe VOYO
Probleme de sănătate pentru un fotbalist de la FCSB: "Vom vedea cu staff-ul medical ce decizie vom lua"
Probleme de sănătate pentru un fotbalist de la FCSB: ”Vom vedea cu staff-ul medical ce decizie vom lua”
Avem golgheter nou în Superligă! Cum arată topul celor mai buni marcatori
Avem golgheter nou în Superligă! Cum arată topul celor mai buni marcatori
Becali a dezvăluit de ce nu a jucat Ngezana în Farul - FCSB 1-2: "Bravo lui!"
Becali a dezvăluit de ce nu a jucat Ngezana în Farul - FCSB 1-2: ”Bravo lui!”
Exclus din lot, a fost plătit regește de Gigi Becali să se antreneze cu rezervele: „E absurd!"

Exclus din lot, a fost plătit regește de Gigi Becali să se antreneze cu rezervele: „E absurd!”

Dennis Man, OUT! Antrenorul lui PSV și-a explicat decizia

Dennis Man, OUT! Antrenorul lui PSV și-a explicat decizia

Farul Constanța - FCSB 1-2 | Campioana răsuflă ușurată și continuă lupta pentru accederea în play-off

Farul Constanța - FCSB 1-2 | Campioana răsuflă ușurată și continuă lupta pentru accederea în play-off

Anunț de ultimă oră făcut de olandezi în privința lui Dennis Man

Anunț de ultimă oră făcut de olandezi în privința lui Dennis Man

Circ total în fotbalul românesc: Jucătorii s-au spălat cu furtunul, după ce AJF i-a obligat să joace într-o mlaștină

Circ total în fotbalul românesc: Jucătorii s-au spălat cu furtunul, după ce AJF i-a obligat să joace într-o mlaștină

Nota primită de Cătălin Cîrjan după demonstrația de fotbal din Dinamo - Oțelul

Nota primită de Cătălin Cîrjan după demonstrația de fotbal din Dinamo - Oțelul



Becali a dezvăluit de ce nu a jucat Ngezana în Farul - FCSB 1-2: "Bravo lui!"
Becali a dezvăluit de ce nu a jucat Ngezana în Farul - FCSB 1-2: ”Bravo lui!”
Probleme de sănătate pentru un fotbalist de la FCSB: "Vom vedea cu staff-ul medical ce decizie vom lua"
Probleme de sănătate pentru un fotbalist de la FCSB: ”Vom vedea cu staff-ul medical ce decizie vom lua”
Gigi Becali, reverență în fața unui jucător de la FCSB: "E fotbalist de fotbalist, nu am nevoie să-l mai laud"
Gigi Becali, reverență în fața unui jucător de la FCSB: ”E fotbalist de fotbalist, nu am nevoie să-l mai laud”
Farul a înțepat-o pe FCSB imediat după eșecul de la Ovidiu
Farul a înțepat-o pe FCSB imediat după eșecul de la Ovidiu
Gigi Becali a numit echipa care se bate cu FCSB la titlu: „Așa cred"
Gigi Becali a numit echipa care se bate cu FCSB la titlu: „Așa cred”
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
Prima reacție a lui Marius Șumudică, după ce s-a vehiculat că urmează să preia banca Rapidului
Prima reacție a lui Marius Șumudică, după ce s-a vehiculat că urmează să preia banca Rapidului
Ilie Dumitrescu, uluit de ce se întâmplă la Rapid: "E îngrijorător!"
Ilie Dumitrescu, uluit de ce se întâmplă la Rapid: "E îngrijorător!"
Plecare surprinzătoare de la Farul Constanța! Fotbalistul pe care Gică Hagi l-a vândut în Franța
Plecare surprinzătoare de la Farul Constanța! Fotbalistul pe care Gică Hagi l-a vândut în Franța
Abia revenit la Farul Constanța, Denis Alibec poate părăsi oricând echipa lui Gică Hagi! Înțelegerea pe care o are cu "Regele"
Abia revenit la Farul Constanța, Denis Alibec poate părăsi oricând echipa lui Gică Hagi! Înțelegerea pe care o are cu "Regele"
Vanessa Hudgens și Cole Tucker au devenit părinți pentru a doua oară. Mesajul postat pe Instagram | GALERIE FOTO

stirileprotv Vanessa Hudgens și Cole Tucker au devenit părinți pentru a doua oară. Mesajul postat pe Instagram | GALERIE FOTO

Trei zodii își schimbă destinul începând cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, în sfârșit, tot ce își doresc

protv Trei zodii își schimbă destinul începând cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, în sfârșit, tot ce își doresc

Guvernul finalizează cu întârziere trei jaloane PNRR. Peste 800 milioane de euro din fonduri europene sunt în joc

stirileprotv Guvernul finalizează cu întârziere trei jaloane PNRR. Peste 800 milioane de euro din fonduri europene sunt în joc

Kievul negociază cu emisarii lui Trump un plan de pace. Mesajul lui Volodimir Zelenski înainte de întâlnirea crucială din SUA

stirileprotv Kievul negociază cu emisarii lui Trump un plan de pace. Mesajul lui Volodimir Zelenski înainte de întâlnirea crucială din SUA

