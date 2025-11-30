Roș-albaștrii s-au deplasat în Dobrogea pentru confruntarea cu echipa pregătită de Ianis Zicu în etapa cu numărul 18 din sezonul regulat al Superligii României.



La capătul celor 90 de minute, campioana a înregistrat toate cele trei puncte, după ce Adrian Șut și David Miculescu au punctat pentru FCSB, în timp ce Ionuț Larie a făcut-o pentru Farul.



Pe ce loc a urcat FCSB în Superliga României după victoria cu Farul



După victoria cu Farul, FCSB a urcat pe locul 9 în clasament cu 24 de puncte. Șase victorii, șase rezultate de egalitate și șase înfrângeri a bifat trupa lui Elias Charalambous până acum.