Campioana României pare că nu se regăsește în acest sezon și, după 17 etape, roș-albaștrii sunt doar pe locul 10 în clasamentul din Superliga României, cu 21 de puncte, la o distanță uriașă de liderul Rapid, care a ajuns la 38 de puncte.



Înainte de meciul de la Constanța, Gigi Becali a luat o decizie surprinzătoare. Daniel Bîrligea nu a fost inclus nici măcar în lot, după ce a evoluat în meciul de la Belgrad, cu Steaua Roșie (1-0), în urma căruia și-a turnat cenușă în cap.



De altfel, Siyabonga Ngezana este pe banca de rezerve, iar fundași centrali în această partidă sunt Daniel Graovac și Mihai Lixandru. Miculescu va fi atacant, iar Mihai Toma este jucătorul U21.



Echipele de start din meciul Farul - FCSB (20:30):



Farul Constanța: Buzbuchi - Sîrbu, Larie, Țîru, C. Ganea - Vînă, Ramalho, Radaslavescu - Grigoryan, Ișfan, Tănasă

Buzbuchi - Sîrbu, Larie, Țîru, C. Ganea - Vînă, Ramalho, Radaslavescu - Grigoryan, Ișfan, Tănasă Rezerve: Munteanu, Maftei, Duțu, Pellegrini, Furtado, Dican, Nikolov, Iancu, Banu, Sima, Vojtus, Markovic



FCSB : Târnovanu - Pantea, Graovac, Lixandru, Radunovic - F. Tănase, Șut - Cisotti, Olaru, Toma - Miculescu

: Târnovanu - Pantea, Graovac, Lixandru, Radunovic - F. Tănase, Șut - Cisotti, Olaru, Toma - Miculescu Rezerve: Zima, Udrea - Crețu, Dăncuș, Edjouma, Politic, Chiricheș, Ngezana, O. Popescu, Alhassan, Stoian, Thiam



În tur, constănțenii s-au impus cu 2-1 în fața celor de la FCSB, cu un gol marcat în minutul 10 al prelungirilor de Alexandru Ișfan. Astfel, campioana României speră la o revanșă și, de ce nu, la o victorie de moral, având în vedere că FCSB vinde după încă un eșec european, scor 0-1 cu Steaua Roșie Belgrad.



Două victorii (1-0 cu Petrolul, 2-0 cu Universitatea Cluj), patru rezultate de egalitate și trei partide pierdute este palmaresul înregistrat de roș-albaștri în campionatul actual din postura de vizitatori.



Bucureștenii au cea mai bună medie a posesiei din primele 17 runde - 59,2 % (Farul - 52,9 %). De partea cealaltă, constănțenii au cele mai multe driblinguri reușite - 162 (FCSB - 121).

