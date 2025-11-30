Meciul a avut loc la Ovidiu și a contat pentru etapa #18 din sezonul regulat al Superligii României. Farul - FCSB a putut fi urmărit în format LIVE TEXT atât pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.

Gigi Becali, reverență în fața unui jucător de la FCSB: ”E fotbalist de fotbalist, nu am nevoie să-l mai laud”



După meci, Gigi Becali a intervenit în direct la televiziunea Digi Sport și l-a remarcat pe David Miculescu, despre care a spus că ”e fotbalist de fotbalist”.



Pe deasupra, patronul campioanei en-titre a evidențiat că i-a plăcut toată echipa, per total, și a mai numit câțiva jucători cărora le-a apreciat evoluțiile: Adrian Șut, Darius Olaru și Juri Cisotti.



”Mi-a plăcut toată echipa! David Miculescu e fotbalist, n-am nevoie să-l mai laud, e fotbalist de fotbalist. Chiar și Șut, că a dat gol și pasă de gol. Olaru a alergat foarte mult dar nu-i iese.



Cisotti a jucat bine, dar în a doua repriză a obosit și n-a mai luat decizii foarte bune”, a spus Gigi Becali.

Pentru FCSB urmează meciul cu UTA de miercuri, 3 decembrie, de la ora 21:00, din cupa României. Ulterior, roș-albaștrii revin în Superliga cu derbiul cu Dinamo de sâmbătă (20:30).



De cealaltă parte, Farul o întâlnește pe Dinamo în cupă (miercuri, 18:30) și pe Metaloglobus București la Clinceni duminică (17:30), în runda #19.

