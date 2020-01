L-a adus sa fie SUPER vedeta la FCSB, acum e disperat sa scape de el! Becali, aproape sa rupa cecurile de bucurie: jucatorul cu salariu de 20.000 pe luna, ca si plecat

Becali mai da afara un jucator in aceasta iarna.

FCSB ajunge la 7 jucatori plecati in pauza competitionala. Dupa Lukasz Gikiewicz, Thierry Moutinho, Ioan Hora, Juvhel Tsoumou, Claudiu Belu, Bozhidar Chorbadzhiyski, e randul portughezului Salomao sa-si faca bagajele. Acesta va merge liber de contract la Santa Clara, echipa de pe locul 13 in prima liga portugheza, informeaza ProSport.

Diogo Salomao a ajuns la FCSB in vara dupa ce a fost transferat de la Dinamo, el fiind unul dintre preferatii lui Meme Stoica. Portughezul se declara atunci extrem de incantat de mutarea facuta: "E o oportunitate pentru mine sa joc pentru un club important din Romania. Sper sa ajut cat mai mult echipa.

Cand am primit oferta a trebuit sa ma gandesc la toate aspectele si mi-am dat seama ca aici e clubul care-mi poate indeplini toate conditiile. Cunoșteam tara, cunosteam orasul".

Salomao a bifat doar 5 meciuri pentru FCSB in acest sezon (3 in Liga 1 si 2 in preliminariile Europa League), nereusind sa marcheze vreun gol in cele 211 minute jucate.

500.000 de euro este cota de piata a fundasului portughez in varsta de 31 de ani, conform transfermarkt.com.