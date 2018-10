De la 350.000 euro in sus! Mediasul a fixat deja pretul pentru jucatorii doriti de FCSB: "Ne intereseaza sa cerem procente, pentru ca ei vand pe bani multi"

Mediasul mai are nevoie de 350.000 euro pentru a iesi din insolventa, iar banii ar putea veni in schimbul unui fotbalist.

FCSB se intereseaza de doi jucatori de la surpriza Gaz Metan Medias. Tanarul Darius Olaru si "tancul" Fortes au ajuns in atentia lui Becali. Cristi Pustai, directorul tehnic al formatiei mediesene, spune ca pe numele celor doi exista deja oferte.

Mediasul le-a fixat deja preturile celor doi, iar Pustai da de inteles ca acestea trebuie sa fie mai mari de 350.000 de euro.

Oficialii Gazului vor sa negocieze si asupra procentelor din drepturile federative ale jucatorilor.

"Mai avem de plata 350.000 euro pentru a iesi din insolventa. In 2-3 ani platim acesti bani. Poate fi luat in calcul faptul ca plecarea lui Olaru sau Fortes ne scoate din insolventa, dar nu suntem constransi sa vindem. Daca ar fi dupa mine, eu i-as da drumul unuia dintre ei, dar as cere procente, pentru ca FCSB ii va vinde pe bani si mai multi.

Fortes si Olaru sunt doi jucatori foarte buni. Sunt pe val si e pacat sa nu ii dai cand au rezultate", a spus Pustai, citat de ProSport.